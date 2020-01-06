Американский сенатор поблагодарил Трампа за убийство иранского военачальника

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор Линдси Грэм одобрил действия США, направленные на уничтожение командующего подразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, и поблагодарил президента Дональда Трампа, отдавшего приказ об атаке, за решительность.

"Я высоко ценю смелые действия президента Дональда Трампа против иранской агрессии. Иранскому правительству: если вы хотите больше, вы получите больше", - написал он в своем твиттере.

Сенатор добавил; "Благодарю Вас, господин Президент, за то, что вы вступились за Америку".

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

В нем отмечается, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе".

В заявлении, говорится также, что удар по Сулеймани преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак против США.