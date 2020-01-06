Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире

Американское издание The National Interest включило морскую пехоту России в пятерку лучших в мире вместе с аналогичными войсками США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.

Лидером рейтинга стал американский Корпус морской пехоты (КМП). Издание отмечает большую численность войск на фоне аналогичных в других странах — около 186 тысяч человек и приблизительно 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

Российская морская пехота оказалась на втором месте рейтинга. Войска России хорошо подготовлены и обладают мощной боеспособной силой, отмечает автор публикации.

Тройку лидеров замыкает британская Королевская морская пехота. По мнению издания, этот род войск Великобритании представляет собой легкую пехоту, постоянно находящейся в боевой готовности. Численность пехоты составляет около семи тысяч человек.

Аналогичные войска Южной Кореи заняли четвертое место. Морская пехота этой страны отличается достаточно большой численностью в 29 тысяч человек по данным на 2018 год. Войска обучают специалисты США.

Китайская морская пехота замкнула топ-5. Издание указывает, что эти войска насчитывают около 30 тысяч человек и предназначены для действий с военно-морских кораблей и баз, и у пехотинцев отсутствует боевой опыт. Как считает автор материала, для решения этой проблемы предпринимаются шаги по более тесному сотрудничеству с ВМФ России.

В ноябре 2018 года российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших среди других стран мира и первое среди европейских государств по версии портала Business Insider.