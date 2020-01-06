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Военное обозрение

Eurofighter Typhoon: бизнес на Висле

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Источник изображения: Markus Zinner, commons.wikimedia.org

Европейские союзники не теряют надежды сделать военный авиабизнес на Висле и ускоряют воздушную экспансию. Речь идёт о тяжёлых истребителях Eurofighter Typhoon.

Обещание расширить промышленное сотрудничество станет тем ключом, что откроет доступ к самым амбициозным программам перевооружения для польской авиации, пишет ресурс radar.rp.pl. В декабре 2019 года в Варшаве представители итальянской оборонной, авиационной и космической промышленности, в том числе итальянская группа «Леонардо», активно эту идею пропагандировали.

Польша уже является стратегическим клиентом корпорации Leonardo, отмечают представители итальянского промышленного гиганта. Итальянцы напомнили о контракте на восемь самолётов AJT M-346 Master, полученных «Школой орлов» в польском Демблине. Теперь же парк лёгких самолётов AJT будет расширяться за счёт новых тренажёров. Они будут эксплуатироваться в польских военно-воздушных силах в рамках интегрированной системы подготовки пилотов польской боевой авиации.

С какой же целью искушают Министерство национальной обороны Польши истребителями Eurofighter Typhoon?

В настоящее время «Еврофайтеры», сходящие с производственных линий, — это машины с выросшими тактическими возможностями. Многое изменилось в сравнении с тем временем, когда Eurofighter Typhoon использовались в Старом Свете 14-15 лет назад. Военный эксперт Ежи Грушински подтверждает, что истребитель «становится многозадачной машиной». Последняя точка над «i» была поставлена установкой вооружения, а именно ракет дальнего радиуса действия. Грушински полагает, что после нынешней модернизации Eurofighter Typhoon может квалифицироваться как самолёт поколения 4+.

Правда, машина эта «не совсем невидимая». Особенно это ясно из сравнения «Тайфуна» с новейшими моделями: F-35 Lightning II компании Lockheed Martin или Rafale компании Dassault Aviation. Eurofighter отличается от них более слабой системой ограниченного обнаружения (стелс).

С другой стороны, «Тайфуны» восполняют эту слабость гораздо более мощной грузоподъёмностью. По мнению Грушински, повышенная грузоподъёмность открывает возможность расширения бортового оборудования разведки и радиоэлектронной борьбы. Заодно она позволяет использовать подвески с дополнительным ракетным вооружением. Новое электронное оборудование и вооружение позволяют «Тайфунов» выполнять одновременно несколько различных задач за один полёт, указывает эксперт.

Напомним, на сегодняшний день промышленный консорциум Eurofighter (Airbus Defense & Space, Leonardo и BAE Systems с производственными центрами в Германии, Италии и Великобритании) выпустил 623 «Тайфуна». В итоге Eurofighter стал крупнейшей европейской военной программой.

«Тайфун» имеет новые радары. У него на вооружении стоят высокоточные европейские ракеты, в том числе Storm Shadow для уничтожения стратегических наземных целей. Кроме того, машины получат управляемые ракеты «Метеор» (воздух — воздух) и противотанковые «Бримстоун».

«Тайфуны» состоят в авиапарках уже восьми стран. Это Германия, Австрия, Великобритания, Италия, Испания, Саудовская Аравия и Оман. Первый самолёт дожидается девятого участника, Кувейта: государство заказало 24 машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Кувейт
Оман
Польша
Саудовская Аравия
Продукция
EF-2000
F-35
M-346
Rafale
SCALP
Компании
Airbus
BAE Systems
Dassault
Leonardo
Lockheed-Martin
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