ВДВ получило средства десантирования для новых БМД и БТР

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Новые серийные средства десантирования боевой техники получили Воздушно-десантные войска, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В соединения и воинские части началась поставка новых серийных средств десантирования - парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для десантирования парашютным способом боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортёров ВДВ БТР-МДМ "Ракушка", - сказали в Минобороны.

Унифицированные средства десантирования разрабатывались специально для парашютного десантирования боевой техники, однако принцип работы новых средств по сравнению с теми, которые стоят на вооружении российских десантников сейчас, не изменился.