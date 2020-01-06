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Интерфакс-АВН

ВДВ получило средства десантирования для новых БМД и БТР

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Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Новые серийные средства десантирования боевой техники получили Воздушно-десантные войска, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В соединения и воинские части началась поставка новых серийных средств десантирования - парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для десантирования парашютным способом боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортёров ВДВ БТР-МДМ "Ракушка", - сказали в Минобороны.

Унифицированные средства десантирования разрабатывались специально для парашютного десантирования боевой техники, однако принцип работы новых средств по сравнению с теми, которые стоят на вооружении российских десантников сейчас, не изменился.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
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