Российские военные отработали в Черном море взлет и посадку палубных вертолетов

Севастополь. 3 января. ИНТЕРФАКС - Вертолётчики морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провели учения в море, отработав взлет и посадку на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщила пресс-служба ЧФ.

"В акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы фрегата "Адмирал Григорович", - сказали в пресс-службе.

В соответствии с полетным заданием вертолётчики морской авиации ЧФ во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в темное время суток.

Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.