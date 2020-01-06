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Интерфакс-АВН

Госдеп объявил о санкциях против главы оборонного ведомства Кубы

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео объявил в пятницу о решении ввести санкции против главы оборонного ведомства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса за то, что тот оказывал поддержку властям Венесуэлы.

"Будучи министром по делам Революционных вооруженных сил Кубы, Синтра Фриас несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку режима Мадуро в Венесуэле", - говорится в опубликованном госдепом заявлении Помпео.

В документе говорится, что сотрудники министерства, возглавляемого Синтрой Фриасом, допустили серьезные нарушения прав человека в Венесуэле. "Целью министерства и кубинского режима было уничтожение демократии в Венесуэле путем запугивания венесуэльцев", - считает Помпео.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Куба
США
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