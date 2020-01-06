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Интерфакс-АВН

Моряки Каспийской флотилии отработали действия при атаке оружием массового поражения

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Многие из офицеров морской пехоты Каспийской флотилии прошли горячии точки.
Многие из офицеров морской пехоты Каспийской флотилии прошли горячии точки.
Источник изображения: Аркадий Будницкий

Астрахань. 3 января. ИНТЕРФАКС - Последствия применения оружия массового поражения устраняли военнослужащие Каспийской флотилии на учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"На кораблях Каспийской флотилии прошло плановое учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения", - сказали в пресс-службе.

По легенде учения во время перехода кораблей из одного пункта базирования в другой, аппаратурой радиационного и химического контроля было выявлено радиоактивное заражение местности. Подразделения РХБЗ были подняты по тревоге для деактивации зараженных участков.

"Военнослужащие выполнили нормативы по работе с индивидуальными средствами химической и биологической защиты - фильтрующих и изолирующих противогазов и комплектов защитной одежды, а также провели дозиметрический контроль и учет уровня радиации, обработку корпуса корабля дезактивационными средствами", - сказали в пресс-службе округа.

Для предотвращения воздействия поражающих факторов на личный состав, все боевые посты и командные пункты были полностью загерметизированы.

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