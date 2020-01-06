О новом временно исполняющим обязанности начальника генерального штаба алжирской армии

Как сообщает ресурс "Sputnik.fr" в материале Kamal Louadj "Qui est le chef par intérim de l’armée algérienne Saïd Chengriha?", 23 декабря генерал-майор Саид Ченгриа (Saïd Chengriha) был назначен временно исполняющим обязанности начальника генерального штаба алжирской армии вместо умершего Ахмеда Гаида Салаха.

О новом начальнике известно, что он родился 1 августа 1945 года в Эль-Кантара в провинции Бискра на востоке Алжира. Он обучался на танкиста в советской Военной академии Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова в 1970-х гг. Он получил звание генерал-майора в 2003 году. Он командовал танковым батальоном в 3-м военном округе, а затем стал начальником штаба 8-й бронетанковой бригады. Затем занял должность начальника штаба 8-й бронетанковой дивизии в 5-м военном округе, а затем командовал 8-й бронетанковой бригадой во 2-м военном округе. Он принимал участие в арабо-израильской войне 1973 года ("Войне Судного дня"). В 2003 году он был назначен командующим весьма ответственного 3-го военного округа на границе с Марокко.

Временно исполняющий обязанности начальника генерального штаба алжирской армии генерал-майор Саид Ченгриа (с) Algeri7.com

В 2018 году в рамках реорганизации высшего командования алжирской армии он был назначен на должность командующего Сухопутными войсками, сменив генерала-майора Ахсена Тафера (Ahcène Tafer). По мнению ресурса "MenaDefense", у него репутация военного стратега. После его назначения в некоторых марокканских электронных СМИ вышли публикации, которые его характеризовали как "достойного человека, враждебно настроенного к Марокко". По информации марокканцев, он очень резко высказывался против соседа 14-16 марта 2016 года находясь в 3-м военном округе на маневрах.

По информации марокканских изданий, он называл Марокко "врагом жителей Сахары и Алжира". По его мнению, Западная Сахара является незаконно оккупированной территорией тираническим марокканским режимом. 19 декабря прошлого года он подтвердил, что конфликт в Западной Сахаре относился к "неписанной деколонизации" и решался в рамках ООН, и что в отношении него принято большое количество резолюций ООН.