В бундесвере выяснили, что немецким вертолетчикам не на чем летать

Лишь 20 вертолетов люфтваффе из 152 пригодны к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов. Об этом пишет германская Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад бундесвера.

По данным издания, в эксплуатационной готовности находятся лишь восемь вертолетов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 из 99. Причина в том, что компания Airbus Helicopters Deutschland не успевает произвести своевременное техобслуживание.

«Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно», - заявил представитель фракции «зеленых» в бундестаге Тобиас Линднер.

При этом винить только компанию Airbus Helicopters Deutschland неправильно, считают эксперты Bild, виноват и сам бундесвер, а информация о плохом состоянии материально-технической базы немецкой армии появляется регулярно.

Как сообщало EADaily, в начале прошлого месяца председатель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер, заявил о «частично катастрофическом» состоянии систем вооружений германской армии.