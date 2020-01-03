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Умер создатель советских БМП

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Источник изображения: Фото: Википедия

Главный конструктор советских боевых машин пехоты (БМП) двух поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщил председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов, передает ТАСС.

По его словам, конструктор умер в ночь на 31 декабря. О дате похорон не сообщается.

Александр Благонравов родился в 1933 году в Москве. С 1974-го работал главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.

Под его руководством были созданы БМП-2 (1980) и БМП-3 (1987). Последняя на момент принятия на вооружение не имела зарубежных аналогов. Благонравов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-3
Компании
КБМ
Курганмашзавод
СКБМ Курган
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