Противотанковое ружье за месяц: как творил Василий Дегтярев

140 лет назад родился советский оружейный конструктор Василий Дегтярев

Накануне Второй мировой войны на вооружении Красной Армии уже были пистолеты-пулеметы (ППД), ручные (ДП-27), станковые (ДС) и крупнокалиберные (ДК) пулеметы. Буква «Д» во всех этих наименованиях указывает на создателя этого оружия - Василия Дегтярева. Благодаря ему во времена войны у СССР появилось и противотанковое ружье, которое пробивало 40-мм броню со 100 м. 2 января отмечается 140 лет со дня рождения знаменитого советского конструктора.

Василий Алексеевич Дегтярев родился 2 января 1880 года в Туле. Он происходил из семьи потомственных оружейников, которые не изменяли своему делу на протяжении многих поколений. Уже в 11 лет ему пришлось помогать родителям, и он пошел работать на Тульский оружейный завод. Именно тогда, в 1891 году, начинался выпуск знаменитой трехлинейной винтовки известного русского оружейника Сергея Мосина.

Спустя десять лет работы на заводе Дегтярева-младшего призвали на военную службу, которую он проходил в оружейной мастерской при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. В этот период он обратил на себя внимание начальника ружейного полигона Николая Филатова. Именно по его рекомендации после службы Дегтярев остался там уже вольнонаемным мастером.

Судьбоносной в его жизни стала встреча с оружейным конструктором Владимиром Федоровым, который представил для испытаний созданную им автоматическую винтовку.

Изначально Дегтярев был для Федорова ценным помощником в воплощении его замыслов, но вскоре стал соавтором в конструировании. По рекомендации Федорова Дегтярева перевели на Сестрорецкий оружейный завод, где они продолжили работу над системой, которая сегодня известна как "автомат Федорова». В итоге на Сестрорецком заводе заказали 15 тыс. единиц нового оружия, хотя в конце 1916 года даже это уже не могло спасти армию Российской империи в Первой мировой войне.

В тот период Дегтярев мечтал создать легкое, маневренное и безотказное в бою оружие. Первым его самостоятельным опытом стал автоматический карабин под японский патрон 6,5 мм, который увидел свет в 1916 году. И хотя испытания прошли успешно, военное ведомство царской России посчитало оружие несостоятельным, чем подкосило настрой начинающего конструктора.

Дальнейшую судьбу Дегтярева определяла уже советская власть, которая приняла решение вновь начать изготовление автоматов Федорова. Во время Первой мировой в Коврове при содействии датчан началось строительство завода по производству ручных пулеметов Мадсена, но достроить предприятие при царе не удалось. Федорову поручили закончить это дело и организовать там производство «Мадсенов», а также автоматов собственной конструкции.

В помощники конструктор выбрал именно Дегтярева, который тоже отправился в Ковров. Тогда он еще не знал, что свяжет с этим местом не только свою дальнейшую карьеру, но и всю жизнь.

Там он работал сначала начальником заводского бюро, а потом руководителем самого КБ-2. Активная работа Дегтярева над собственными проектами началась в 1924 году с создания первого образца 7,62-мм ручного пулемета, известного как ДП (Дегтярев пехотный). Его приняли на вооружение в 1927 году. На его базе впоследствии были созданы авиационные пулеметы ДА и ДА-2, танковый пулемет ДТ и ротный пулемет РП-46. Во второй половине 1920-х годов Федоров и Дегтярев представили для испытаний магазинные винтовки. Доработанные "трехлинейки", в частности, включали 10- и 20-патронные магазины.

В 1930-е годы Дегтярев занимался созданием пистолетов-пулеметов, крупнокалиберных и станковых пулеметов. Пистолеты-пулеметы даже упоминались (хоть и вскользь) в художественной литературе. О них в романе «Аэлита» писал Алексей Толстой: "По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками, закрывающими шею и низ лица. В руках у каждого было оружие в виде короткого, с диском посредине, автоматического ружья».

Кстати, вторым (после ДП) принятым на вооружение образцом Дегтярева стал не пистолет-пулемет, а автоматическая винтовка образца 1930 года. Но во время выполнения заказа на 5 тыс. единиц обнаружились значительные производственные проблемы. В итоге реализовать план не удалось, зато на основе этого оружия в 1938 году Дегтярев разработал самозарядную снайперскую винтовку.

Широкой публике известны еще ПТРД - противотанковое ружье Дегтярева и РПД-44 - ручной пулемет под патрон образца 1943 года. Это оружие создавалось в период Великой Отечественной войны. С этим временем связана отдельная история конструкторского профессионализма Дегтярева.

В июле 1941 года глава СССР Иосиф Сталин поставил перед ним задачу, которая на первый взгляд казалась невыполнимой: нужно было в течение одного месяца создать противотанковое ружье. Причем оно должно было удовлетворять сразу нескольким требованиям: быть эффективным, простым, а главное - дешевым. Тем не менее, уже спустя 22 дня из КБ-2 на полигонные испытания вышли опытные образцы ПТР.

29 августа 1941 года 14,5-мм противотанковое ружье системы Дегтярева было принято на вооружение Красной Армии.

Высокой бронепробиваемости оружия удалось достичь за счет большой огневой мощности. Большая начальная скорость пули и ее значительный вес обеспечили меткость при стрельбе по быстродвижущимся целям. По своим боевым и эксплуатационным качествам ПТРД на тот момент превосходило почти все иностранные системы. Бронебойные пули поражали броню толщиной в 40 мм на дистанциях 100 м и 35-мм броню с расстояния в 300 м. Военные успешно использовали ружье Дегтярева для стрельбы по огневым точкам, автотранспорту и даже по низко летящим самолетам.

За свое творение Дегтярев получал с фронта многочисленные благодарственные письма. «На участок, который мы обороняли, фашисты двинули 20 танков. Мы пустили в ход противотанковые ружья и подбили восемь машин, истребили 50 солдат и офицеров. Большое спасибо вам, Василий Алексеевич, за бронебойку!» - писал Дегтяреву капитан Криквин.

Помимо создания знаменитого на весь мир оружия, среди главных заслуг Дегтярева также называют подготовку им нового поколения советских конструкторов, инженеров и других высококвалифицированных работников. Причем эта подготовка велась как на КБ-2, так и на Ковровском заводе.

Василий Дегтярев был награжден медалью Золотая Звезда «Серп и Молот» за №2. Первый номер этой награды был у Иосифа Сталина.

Дегтярев умер 16 января 1949 года и был похоронен в Коврове на Иоанно-Воинском кладбище.

Лидия Мисник