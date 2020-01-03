Российское самолетостроение завалили пиаром

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь (на фото) будет работать на этом посту до января 2025 года. Такой выбор сделал совет директоров корпорации, возглавляемый Анатолием Сердюковым, 27 декабря 2019 года Источник: ATO.ru

Сегодня российское государственное гражданское самолетостроение представлено ВС пяти типов, находящихся на разных этапах реализации. Из них современным и в какой-то степени готовым продуктом можно назвать один.

И хотя Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в декабре 2019 ггода сделала много PR-шагов (о них ниже), намекая на благостность общей картины, прошедшие 20 лет пошли, по сути, псу под хвост.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь (на фото) будет работать на этом посту до января 2025 года. Такой выбор сделал совет директоров корпорации, возглавляемый Анатолием Сердюковым, 27 декабря 2019 года / Фото: ATO.ru

Авиастроительный процесс вроде идет и активность необыкновенная, но результатов практически нет. Если, конечно, под результатами понимать не имитацию бурной деятельности, а количество произведенных самолетов и довольных ими операторов.

20 лет назад

Почему хочется рассматривать результаты именно 20 последних лет? А потому что ровно 20 лет назад, 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил об отставке.

В своей прощальной речи в должности президента Ельцин, в частности, сказал: "Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми.<...> Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории".

Страной стал руководить Владимир Путин, возглавивший российское правительство в августе 1999 года.

Накануне этого решения, 30 декабря, вышла статья тогдашнего премьер-министра "Россия на рубеже тысячелетий". В ней, среди прочего, Владимир Путин указал на необходимость проведения активной промышленной политики: "Будущее страны, качество российской экономики в XXI веке зависит прежде всего от прогресса в тех отраслях, которые базируются на высоких технологиях и производят наукоемкую продукцию. Ибо в современном мире экономический рост на 90% обеспечивается внедрением новых знаний и технологий".

В тот год национальный авиапром произвел, по данным издания "Ежегодник АТО", 8 гражданских самолетов: 1 Ил-96-300, 1 Ил-62М, 1 Ту-154М, 2 Ту-204, 2 Як-42 и 1 Ан-38. Спустя почти 20 лет, в 2018 г. (более свежих данных нет, но они, уверен, кардинально не изменились), российские авиазаводы выпустили 26 самолетов: 3 Ан-148 и 23 Superjet 100 (SSJ 100).

Успехи переносятся на 2020 г. и следующее десятилетие? Но нам, кажется, обещали другое...

Начнем предновогодние воспоминания с наименее вместительного самолета в модельном ряде гражданских ВС производства ОАК.

Ил-114-300

Первый полет опытного образца турбовинтового самолета Ил-114-300 должен был состояться до 31 мая 2019 г. Этого не случилось. Зато ОАК выпустила 30 декабря пресс-релиз о том, что "cамолет получил уникальную ливрею для участия в будущих испытательных и сертификационных полетах".

Первый опытный образец Ил-114-300 собирается в ангаре филиала ПАО "Ил" в Жуковском / Фото: ПАО "Ил"

Напомню, что стартовый прототип Ил-114-300 создается на базе Ил-114 с серийным номером 01-08 (ранее это ВС имело регистрационный номер RA-91002) выпуска 1994 года, с использованием комплектующих, произведенных ташкентским заводом.

Борт RA-91002 почти 22 года назад, в мае 1998 года, совершил рекламный перелет из Жуковского в Хабаровск и обратно с промежуточными посадками в городах Европейской России и Сибири. Цель акции — заинтересовать региональным самолетом потенциальных заказчиков. В сентябре того же года машина демонстрировалась на выставке в Фарнборо.

Теперь к наземным и летным испытаниям этого ВС планируется приступить в 2020 году. Другие сроки реализации программы Ил-114-300 в целом пока соответствуют ранее заявленным.

В конце следующего года к программе испытаний подключат самолет, собранный в подмосковных Луховицах. В 2022 году компания "Ил" рассчитывает завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года — начать серийные поставки машин.

Superjet 100

Производитель самолетов Superjet 100 (SSJ 100) — компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в декабре попыталась отретушировать негативную картину, сложившуюся вокруг ее продукта. Правда, бодрые сообщения о сертификации горизонтальных законцовок и, по всей видимости, CPDLC (связь "диспетчер — пилот" по линии передачи данных) ожидались еще несколько лет назад.

SSJ 100 так и не стал первым региональным суперсамолетом в мире, на что надеялись маркетологи ГСС в начале этого десятилетия. Источник: Евгений Дубовицкий / ATO.ru

Стоит обратить внимание и на трансформацию объяснения причин коммерческого провала программы Superjet 100. Теперь руководители авиапромышленности все чаще объясняют проблемы продукта низкими характеристиками ниши, для которой самолет предназначался.

А от последнего интервью гендиректора ОАК Юрия Слюсаря веет безнадегой. Складывается впечатление, что SSJ 100 окончательно повис на шее государства.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА "Новости" 30 декабря 2019 года: "Конечно, [Superjet 100] это серийно производимый самолет. Мы очень надеемся, что реализация масштабных национальных планов развития транспортной инфраструктуры поднимет спрос на эту машину. Сейчас, по расчетам Минтранса, до 2025 года необходимо порядка 150 самолетов такого типа, но мы думаем, что при правильном подходе понадобится даже больше. И это только внутри страны. Плюс надеемся, что тенденция к увеличению авиационных перевозок в ближайшие годы сохранится, соответственно, будет расти и спрос в целом по рынку. Наша задача — удовлетворить этот спрос за счет отечественных машин МС-21, Superjet и Ил-114. Российский рынок для нас будет базовым. Развитие авиационной отрасли — масштабный проект, в рамках которого мы концентрируемся на создании конкурентоспособного продукта. Он должен обеспечивать высокую надежность, безопасность, экономику, комфорт, высокий уровень исправности".

Что будет с Superjet дальше, на 100% непонятно: то ли новое крыло, то ли импортозамещение, то ли 75-местная машина — как обычно, планов громадье. Досконально общественности, как обычно, не разъясняют. Между тем с самими ГСС все, вроде бы, решено: в 2020 года эта компания становится филиалом "Иркута".

МС-21

Если рассуждать поверхностно, у главной сегодняшней надежды гражданского авиапрома России — самолета МС-21 все позитивно. 25 декабря стартовали летные испытания четвертого прототипа ВС, на МАКС-2019 состоялась мировая премьера МС-21. Наконец, самолет слетал на смотрины за рубеж, в Турцию.

Общий портфель твердых заказов на МС-21 не меняется уже продолжительное время и по-прежнему составляет 175 ВС Источник: ATO.ru, Евгений Дубовицкий

На отказ в доступе к западным поставкам композитного крыла дан, судя по заявлениям руководителей национального авиапрома, традиционный и патриотичный ответ в виде импортозамещения.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью "Известиям" 25 декабря 2019 года: "Сдвигов по срокам в части сертификации и организации серийного производства (МС-21), которое должно быть обеспечено к 2021 году, я не ожидаю. Российские композиционные материалы для крыла самолета МС-21 были оперативно разработаны. Их уже апробировали, переработали конструкторскую документацию и внесли необходимые изменения в технологические процессы и оснастку. Из отечественных материалов изготовлены полноразмерные панели. Заканчивается освоение технологий серийного производства композитных конструкций крыла. Примерно год потратим еще на завершение испытаний композитных конструкций и на разворачивание их серийного производства".

Правда, пока никто внятно не объяснил, а дополнительная сертификация МС-21 уже с российским крылом случайно не понадобится?

Также со временем подзабылось, что серийные поставки первой версии МС-21 могли начаться еще 10 лет назад, в 2009 года. А на программу, по данным на 2003 год, планировалось потратить скромные 15 млрд рублей. В итоге сумма, судя по данным Счетной палаты, приближается к 0,5 трлн рублей.

CR929

В конце декабря через государственное РИА "Новости" общественности решили напомнить и об амбициозной российско-китайской широкофюзеляжной программе CR929. Первый полет ВС ожидается в 2023 году, сертификация — в 2025–2027 годах.

Тенденция 2019 года: в пресс-релизах ОАК в качестве спикера теперь чаще стал фигурировать председатель совета директоров корпорации Анатолий Сердюков — индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха". Эта госкорпорация получила контроль над российским самолетостроением в конце 2018 года.

РИА "Новости" под занавес 2019 ггоду решило обратить внимание на журнал "Горизонты" — корпоративное издание ОАК. Номер, на который ссылается агентство, кстати, до сих не выложен на официальном сайте корпорации. Агентство заинтересовали мысли конструкторов о возможном управлении самолетом CR929 одним пилотом, что реалистично к 2030 году.

РИА "Новости" заявляет, что "стоимость программы (CR929) на данный момент оценивается в диапазоне 13–20 млрд долларов. Финансирование проекта с российской стороны — порядка 600 млрд рублей. Это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые". На фото: Очередь для посещения полноразмерного макета самолета CR929, выставленного на МАКС-2019 Источник: ATO.ru

Ил-96

Наконец, пятый гражданский самолет в модельном ряде ОАК — Ил-96-300. Пассажирские перевозки на этом типе ВС начались в далеком 1993 году.

Сейчас создается модернизированный Ил-96-400М. Анонсировалось, что его прототип должен был совершить первый полет в 2019 году. В 2021 году собирались сдать первые серийные машины.

Но и в этом проекте даты реализации поплыли вправо. Новый срок первого полета: конец 2020 — начало 2021 года.

"Это достаточно серьезная модернизация Ил-96. Небольшой сдвиг первого полета может быть из-за загрузки воронежского авиазавода, связанной с реализацией других заказов", — объяснил в интервью Юрий Слюсарь.

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Выводы каждый сделает сам. А я подброшу еще пару цифр.

15 лет назад, по итогам 2004 года удельный вес самолетов иностранного производства в общем пассажирообороте гражданской авиации России составил, согласно данным "Ежегодника АТО", около 20%, по итогам 2018 года — примерно 96%.

С новым авиационным годом, друзья! Всем — пиар...

Дополнение

31 декабря 2019 года в 15 ч 33 мин, когда этот блог был опубликован, пресс-служба Минпромторга России разослала сообщение о начале реализации соглашения с авиакомпанией "Аэрофлот" о поставке 100 самолетов SSJ 100.

В рамках реализации этого соглашения первые пять самолетов Superjet 100 поставлены в российскую Госкорпорацию развития ВЭБ.РФ для передачи в лизинг "Аэрофлоту" (контролируется государством).

"Реализация соглашения с "Аэрофлотом" для нас важнейшая часть развития программы SSJ 100. Мы постоянно совершенствуем продукт, улучшаем систему послепродажного обслуживания. С 2020 г. (спустя более 8 лет после начала эксплуатации ВС этого типа в "Аэрофлоте") начнется формирование новой модели полной технической поддержки наших эксплуатантов. Партнерство национального производителя и национального перевозчика позволяет решать амбициозные задачи, стоящие перед авиационной отраслью нашей страны", — цитирует Юрия Слюсаря пресс-служба Минпромторга.

Артём Кореняко