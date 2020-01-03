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Ростех

Госкорпорация Ростех и Агентство по технологическому развитию (АТР) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере трансфера технологий

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Главный офис госкорпорации Ростех
Главный офис госкорпорации Ростех.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Госкорпорация Ростех и Агентство по технологическому развитию (АТР) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере трансфера технологий. В рамках соглашения Ростех получит доступ к передовым технологическим решениям, представленным в «Супермаркете технологий» агентства, и сможет предложить в нем собственные разработки.

Стороны также договорились о совместной работе по оказанию экспертных услуг, повышению производительности труда, цифровой трансформации и созданию центров компетенций в области промышленного интернета вещей, промышленной робототехники и новых материалов. Для координации работы по соглашению стороны договорились организовать совместную рабочую группу.

«Трансфер технологий, приобретение новых компетенций критически важны для долгосрочного развития Ростеха. Созданный агентством технологический сервис, в том числе «Супермаркет технологий» – это, на наш взгляд, очень перспективный формат организации массового трансфера технологий. Наше сотрудничество с АТР – это дорога со встречным движением. Ростех обладает высокотехнологичными решениями, которые наверняка будут интересны партнерам АТР из числа российских и зарубежных компаний», – сообщил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Ростех является крупнейшей в России площадкой для трансфера лучших мировых отечественных технологий. Агентство уже реализовало в сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (компания передана под управление Ростеха) проект по созданию информационно-аналитической системы управления индустриальной моделью ОАК. В ходе проекта, в частности, создается модель «цифрового двойника» производственной кооперации на двух предприятиях ОАК.

«Сегодня агентство предлагает предприятиям Ростеха инновационные технологические решения, а наработанные компетенции Ростеха мы будем продвигать как на российском рынке, так и за рубежом. Международная партнерская сеть агентства уже насчитывает более 160 компаний и организаций со всего мира. Активное сотрудничество с крупнейшими зарубежными деловыми ассоциациями позволит значительно нарастить экспорт продуктов отечественного машиностроения и выйти на новые рынки. Уверен, что наше сотрудничество внесет существенный вклад в развитие российской промышленности», – заявил генеральный директор Агентства по технологическому развитию Сергей Зинченко.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
ИТ
Робот
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