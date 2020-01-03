В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП

На 87 году жизни скончался главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный гражданин Кургана и Курганской области Александр Благонравов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона, еще неизвестна точная дата прощания с конструктором. Но прощание пройдет в торжественной обстановке. Губернатор Курганской области Вадим Шумков, правительство региона выражают соболезнование семье и близким Благонравова.

Александр Александрович Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. Он окончил инженерный факультет Военной академии бронетанковых войск. В 1974 году Благонравов переехал в Курган, поскольку был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения, находившегося в структуре Курганского машиностроительного завода.

Как сообщают РИА Новости, под руководством Благонравова была существенно доработана, а в 1980 году принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2. Но главным достижением его конструкторской деятельности было создание в 1987 году принципиально новой, обладающей высокой боевой эффективностью и не имеющей аналогов за рубежом плавающей боевой машины пехоты БМП-3.

Помимо конструкторской деятельности Александр Александрович преподавал в Курганском государственном университете. Он автор четырех монографий и 70 изобретений. За свои заслуги перед Отечеством легендарный конструктор награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени, Почёта, семью медалями.

Светлана Добрынина