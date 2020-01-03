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РИА Новости

Фурор и фиаско: короткая история сверхзвукового Ту-144

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Самолет "ТУ-144" в момент взлета
Самолет "ТУ-144" в момент взлета.
Источник изображения: © РИА Новости / А. Горохов

В последний день 1968 года в СССР случилось знаковое событие – в небо поднялся Ту-144. 38-минутный успешный полет означал, что Советский Союз выиграл мировую гонку за гражданский сверхзвук

Строительство опытного образца Ту-144 началось в 1965 году. За два года до этого вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров о создании сверхзвукового самолета с четырьмя реактивными двигателями и о постройке партии таких воздушных судов. Ведущим конструктором был назначен Алексей Туполев. А общее руководство осуществлял его отец, легендарный Андрей Туполев.

Конкуренты времени тоже не теряли. В конце 1967 года проходит презентация британско-французского "Конкорда", но у него, как писала тогда советская пресса, была масса технических проблем. Американцы широко рекламируют "Боинг-2707". Сообщают, что он будет из титана, с крылом изменяемой стреловидности, а главное, сможет летать быстрее и брать на борт больше пассажиров, чем конкуренты.

А в это время в подмосковном Жуковском собирают Ту-144. Поставлена задача – поднять самолет в воздух до конца 1968-го. В 20-х числах декабря Ту-144 был готов к вылету, но в Жуковском больше недели стоял сильный туман. 31 декабря погода немного улучшилась и взлет разрешили. Cделав два круга, самолет, которым управлял экипаж во главе с летчиком-испытателем Эдуардом Еляном, успешно приземлился.

Для Запада это событие стало шоком. "Конкорд" взлетел только через два месяца. Тут же посыпались обвинения в адрес Советского Союза., что, мол, советский лайнер был якобы "списан" с европейского. Разумеется, отец и сын Туполевы, которые руководили работами, использовали всю доступную информацию. Однако над своим проектом работали вполне самостоятельно.

Ту-144 сочетал огромное количество оригинальных разработок и конструкторских решений. Несмотря на внушительные габариты и вес, он выглядел легким. Изящество и красота конструкций отличали все машины Туполева. Андрей Николаевич любил повторять, что "некрасивые самолеты не летают".

Ту-144 стал первым в истории пассажирским авиалайнером, который преодолел звуковой барьер на высоте 11000 метров. Это произошло 5 июня 1969 года. А через год был взят следующий символический рубеж – Ту совершив полет на высоте 16 300 м со скоростью 2150 км/ч.

Однако, несмотря на то, что во многом этот самолет опережал свое время, его использование в качестве пассажирского лайнера завершилась довольно быстро – 1 июня 1978 года, всего через семь месяцев после начала коммерческой эксплуатации. Непосредственным поводом послужила катастрофа опытного самолета 23 мая 1978 года неподалеку от подмосковного Егорьевска. А еще раньше, в 1973 году, случилась катастрофа на авиасалоне во французском Ле-Бурже.

Всего было построено 16 самолетов Ту-144. Свой последний полет сверхзвуковой Ту совершил в 1999 году. Теперь этот красивый и грациозный лайнер, похожий на большую птицу, стал памятником в Жуковском.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

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Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Продукция
Ту-144
Компании
Туполев
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