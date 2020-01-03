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Интерфакс-АВН

Латвия видит вызовы для безопасности стран Балтии в расширении военных возможностей России

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Международные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Рига. 2 января. ИНТЕРФАКС/BNS - Главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России и её провоцирующими действиями военного характера, говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича об итогах работы в области внешней политики.

"Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО. Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", - говорится в докладе, который цитирует агентство BNS.

В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД отмечает, что Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Россия
Проекты
NATO
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