Войти
РИА Новости

Летчики ЗВО опробуют авиатренажеры нового поколения

993
0
0
Самолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО
Самолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ВОРОНЕЖ, 2 янв – РИА Новости. Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в 2020 году опробуют авиатренажер для подготовки на боевые самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С, сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.

"В течение 2020 года летчикам предстоит налетать более 800 часов на каждом типе авиационных симуляторов, а также выполнить более 3000 нештатных ситуаций и особых случаев", - говорится в сообщении.

Новые тренажеры позволят летчикам отработать взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, пилоты второго и третьего класса проведут в кабинах авиационных тренажеров 30 и 40 часов соответственно.

Современные авиационные тренажерные комплексы выполнены в виде реальной кабины самолета. Они смонтированы в интерактивной сфере, воссоздающей воссоздать 100% присутствия в системе коллимационной визуализации. В свою очередь шестиступенная динамическая система позволяет пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
24.12.2013
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов совершил рабочую поездку на военный аэродром Балтимор
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
22.02.2011
"Сухой" передал ВВС России новые истребители Су-27СМ
19.01.2011
Это не истребитель пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 15:02
  • 3
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов