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Известия.ru

C 30 января россиянам разрешат охотиться с луком и арбалетом

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

Федеральный закон, который разрешает россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу 30 января 2020 года. Документ был опубликован ранее на портале правовой информации.

Согласно закону, к охотничьему оружию будут относиться луки, сила дуги которых составляет более 27 кгс (килограмм-сил), и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 кгс, отмечает «РИА Новости».

Арбалет или лук необходимо будет зарегистрировать в Росгвардии. Чтобы охотиться, нужно получить охотничий билет и разрешение на ношение оружия.

Законопроект, о котором идет речь, президент России подписал еще в августе 2019 года. Тогда депутаты-инициаторы заявляли, что в стране тысяча обладателей луков или арбалетов.

10 октября 2019 года в Думу внесли законопроект о праве охоты с чужим оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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