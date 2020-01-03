В Иране рассказали, как США собирались сорвать совместные с РФ и Китаем военно-морские учения

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В ВМС Ирана сделали заявление по поводу совместных с российским Военно-морским флотом и ВМС КНР учений. Напомним, что эти масштабные маневры завершились несколько дней назад. Они проходили в акватории Оманского залива и Индийском океане.

По словам командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади, США предпринимали попытки по срыву трёхсторонних учений.

В заявление иранского контр-адмирала отмечается, что комитет начальников штабов США созвал экстренное совещание с участием американских союзников по НАТО (и не только) с целью «обсудить меры, которые позволили бы добиться срыва военно-морских учений Ирана, России и Китая».

Контр-адмирал ВМС Ирана Ханзади отметил, что учения «Пояс морской безопасности» были проведены, несмотря на высокий уровень внешних угроз.

По данным иранских источников, в ВМС США предлагали осуществление варианта провокации с гражданским судном. В Иране отмечают, что для США готовность использовать гражданские средства морского или воздушного транспорта для осуществления военных провокаций не является чем-то новым.

Хосейн Ханзади:

Отвлекающие маневры участников учений «Пояс морской безопасности» не позволили американцам реализовать свои замыслы. Учения прошли по графику и плану.

Напомним, что перед началом учений в американской военной блогосфере отмечалось, что в задачи учений в Оманском заливе якобы входит «отработка плана блокирования Пятого флота ВМС США». В Тегеране назвали эти предположения вымыслом и попыткой дестабилизировать обстановку с одновременной «демонизацией» маневров кораблей флотов Ирана, России и Китая.