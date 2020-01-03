Новый российский фрегат даст бой американскому крейсеру

Проект 22350м превосходит «Орли Берк» и не уступает «Тикондероге»

В России будет построена серия фрегатов 22350м. Информация об этом появилась в открытых СМИ. Они должны представлять собой глубокую модернизацию проекта 22350.

Данные о новом корабле по большей части засекречены. Названо только его водоизмещение – 8000 тонн (стандартное или полное не уточняется), и количество ячеек для пуска ударных ракет – 48. Но по этим данным можно приблизительно представить себе облик корабля.

Во-первых, из официальных сообщений следует, что это будет именно развитие пр. 22350. Поэтому можно предположить, что в основе та же концепция. Вероятно, могут остаться и системы вооружения. Тем более, что корабль пр. 22350 имеет самые мощные образцы, которыми располагает российский флот (если не считать, естественно, БРПЛ).

Во-вторых, водоизмещение – почти в два раза больше, чем у прототипа. Это определяет количество вооружения. И, конечно же, важнейший показатель – количество пусковых для ударного оружия.

“Количество ячеек для ракетного оружия различных типов может достигать как минимум 112 ”

В-третьих, предназначение, определяющее состав вооружения и его количество, также вполне понятно, исходя из класса (фрегат).

Корпус корабля, вероятно, будет выполнен с использованием технологий «стелс», что позволяет существенно (в разы) снизить эффективную площадь рассеивания, соответственно – оптическую и радиолокационную заметность. Комплекс ударного вооружения, повторим, представлен 48-ю единицами, в качестве которых могут выступать в различных пропорциях ПКР «Оникс» или «Циркон», а также ракеты для ударов по наземным целям «Калибр». Таким образом, это, как и прототип, многоцелевой корабль, способный решать задачи уничтожения надводных кораблей противника и разрушения его наземных объектов.

По данным открытых источников, зенитное ракетное вооружение корабля пр. 22350 представлено ЗРК «Полимент-Редут», четыре восьмиячеечных модуля. Вероятно, что пр. 22350м будет оснащен тем же основным ЗРК. И если на фрегате пр. 22350 32 ячейки для ЗУР, то на пр. 22350м, с учетом вдвое большего водоизмещения, их может быть 64, с соответствующим числом ракет большой и малой дальности. Такое предположение вполне логично. Вооружение ПВО зоны самообороны может строиться на основе того же, что и на фрегате пр. 22350, вполне современного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш». Разве что может быть увеличено число этих комплексов. Вполне соответствует современным требованиям и может быть установлен на новом корабле для поражения подводных лодок ракетный комплекс «Медведка-2».

Артиллерийское вооружение корабля останется, как минимум, аналогичным тому, что имеет фрегат пр. 22350. Это 130-мм АУ А-192. Число установок может быть увеличено до двух, но не обязательно. Авиационное вооружение фрегата пр.22350м будет традиционным – один-два вертолета Ка-27, для которых, наверняка, предусмотрен палубный ангар.

Можно предположить, что количество ячеек для ракетного оружия различных типов на фрегате пр. 22350м может достигать 112 только для ударных и зенитных ракет. А еще «Медведка-2», в которой меньше 8 ракет быть не может. Итого – 120 ПУ! Это уже очень серьезно и много для фрегата.

Посмотрим, чем располагает эсминец «Орли Берк» («Орли Берк» – просто орел», «ВПК» №10, 2017). Он при полном водоизмещении 8500 тонн в качестве главного вооружения имеет различные виды ракет в двух универсальных вертикальных подпалубных пусковых установках Mk-41 общей емкостью 96 ячеек. В них – ударные, зенитные и противолодочные боеприпасы в различных комплектациях. Универсальная артиллерия представлена одной АУ Mk-45 калибра 127 мм. Противолодочное вооружение включает два трехтрубных ТА для малогабаритных противолодочных торпед Mk-46. То есть по количественным показателям вооружения наш фрегат превосходит американский эсминец.

В этой связи интересно сравнить его с крейсером «Тикондерога» («Морской бой с тенью…», «ВПК» №9, 2016). Эти корабли при водоизмещении около 9600 тонн в качестве главного вооружения имеют различные виды ракет в двух универсальных вертикальных подпалубных пусковых установках Mk-41 общей емкостью 122 ячейки. Универсальная артиллерия представлена двумя АУ Mk-45 калибра 127 мм. Противолодочное вооружение включает два трехтрубных ТА для малогабаритных противолодочных торпед Mk-46. Естественно, оба американских корабля несут противолодочные вертолеты.

Сопоставляя российский фрегат с американским крейсером, мы видим, что по количеству ячеек ПУ для основных видов ракетного оружия они по существу идентичны – 120 у нашего, 122 у «американца».

Так что можно констатировать: фрегат пр. 22350м по своему боевому потенциалу в количественных показателях единиц оружия подобен американскому крейсеру и превосходит эсминец. На этом основании можно утверждать, что наш корабль заслуживает переклассификации, как минимум, в легкий крейсер.

Константин СИВКОВ, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер",