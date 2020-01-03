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Интерфакс-АВН

Танковая армия ЗВО получит в этом году более 250 единиц военной техники

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Танки Т-72Б3 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019"
Танки Т-72Б3 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Санкт-Петербург. 2 января. ИНТЕРФАКС - Гвардейская танковая армия Западного военного округа получит в 2020 году более 250 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В 2020 году в рамках государственного оборонного заказа на вооружении армии поступит более 250 единиц военной и специальной техники", - заявил командующий танковой армией генерал-майор Сергей Кисель, которого цитируют в пресс-службе.

По его словам, речь идет о глубоко модернизированных танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-3, бронетранспортерах БТР-82А, машинах химической разведки РХМ-6-01, реактивных пехотных огнеметах "Шмель-М" и других.

"Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажеры, что ускоряет процесс обучения специалистов", - сказал командующий.

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