Polskie Radio (Польша): Россия развязала против Польши информационную войну

Польский депутат Европарламента заявил, что слова Путина о соучастии Польши в развязывании Второй мировой войны якобы являются частью долгосрочного плана по дискредитации Варшавы на международной арене. При этом польский политик не привел ни одного аргумента в поддержку своего пропагандистского тезиса.

Антипольские вылазки президента Путина — часть игры Кремля против Польши и Запада

Выступая в эфире Польского Радио, Евродепутат от "Права и справедливости" Яцек Сариуш-Вольский высказал мнение, что российский президент Владимир Путин пытается внести раскол в отношения между Польшей со странами Западной Европы. "Заявления российского президента я рассматриваю как элемент геополитической игры с целью нанести вред отношениям между странами Западной и Центральной и Восточной Европы", - отметил Сариуш-Вольский. По его мнению, мы имеем дело с проводимой Россией информационной войной против Польши.

Противоречащее историческим фактам клеветническое заявление президента Владимира Путина осудили, в частности, послы США, Германии, Франции в Варшаве, а также представители еврейских организаций. Комментируя слова российского президента, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что "президент Путин много раз лгал о Польше. Он всегда делал это сознательно. Русский народ - это величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории, и он заслуживает правды".