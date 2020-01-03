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ТАСС

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

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Александр Благонравов
Александр Благонравов, главный конструктор СКБМ Курганмашзавода в 1974-1989 гг.
Источник изображения: Концерн «Тракторные заводы»

Ему было 86 лет

ТАСС, 2 января. Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.

"Он умер в ночь с 31 декабря на 1 января. Дата похорон пока не известна", - сказал он.

Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1974-1989 годах был главным конструктором Курганского машиностроительного завода, с 1989 года на протяжении 10 лет работал заведующим кафедрой гусеничных машин Курганского государственного университета. Благонравов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Он был главным конструктором боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3).

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
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