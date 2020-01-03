Sohu: После распада СССР Украина растеряла огромный военно-промышленный потенциал

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В китайских СМИ решили обсудить проблемы украинской военной промышленности. В частности, речь зашла о фактической промышленной деградации Украины после того, как перестал существовать Советский Союз.

Китайский портал Sohu отмечает, что после распада СССР в России и на Украине остались сопоставимые по масштабам объёмы военной и космической промышленности. Однако с начала 1990-х Украина постепенно утрачивала промышленные объекты оборонного комплекса, и этот процесс в последние годы только усугубился.

Из статьи в военном разделе упомянутого ресурса:

В последние годы военная промышленность Украины столкнулась с очень серьёзным кризисом – кризисом «утечки мозгов». С одной стороны, это из-за плохого внутреннего режима. Даже для самых талантливых представителей отрасли зарплаты остаются низкими, не позволяя специалистам вести относительно обеспеченную жизнь.

Отмечено, что для многих украинских граждан характерна зарплата в районе 200 долларов (12-13 тысяч рублей), при этом специалисты военно-промышленного комплекса получают около 3000 юаней (около 27 тысяч рублей).

Из материала Sohu:

На сегодняшний день отношение к исследовательской и производственной отраслям военного характера на Украине всё ещё очень плохое. Таланты в этих отраслях из Украины уехали в другие страны, чтобы там найти работу и устроить свою жизнь.

Автор материала отмечает, что страна, которая имела огромный военно-промышленный потенциал, фактически весь его растеряла и сегодня сталкивается с нехваткой собственных кадров, оказавшись вынужденной на международных военно-технических выставках и салонах предлагать кооперацию иностранным компаниям.

Из материала:

Не так давно китайские компании вступили в процесс покупки акций компании «Мотор Сич». Компания Tianjiao Airlines предложила построить дома с элитными квартирами в микрорайоне рядом с заводом, чтобы специалисты могли жить в них и в итоге вносить вклад в авиапромышленность Китая.