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Деловая газета "Взгляд"

Немецкие военные вертолеты оказались в «катастрофической ситуации»

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Источник изображения: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Лишь 20 из 152 вертолетов ВС Германии оказались пригодными к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов, сообщают немецкие СМИ.

Газета Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера сообщает, что в эксплуатационной готовности находятся лишь восемь вертолетов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 из 99, передает ТАСС.

Такая ситуация сложилась из-за того, что компания Airbus Helicopters Deutschland не успевает произвести своевременный технический осмотр.

"Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно", – заявил представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.

Отмечается, что информация о плохом состоянии материально-технической базы немецкой армии появляется регулярно: например, в августе сообщалось, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе, нарушая тем самым предписания НАТО (альянс рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год).

В Германии норму выполняют лишь 58% – 512 военнослужащих из 875. Причина, по версии СМИ, заключается в нехватке летательных средств.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что Германия собирается нарастить численность армии к 2025 году в связи с "европейскими проектами".


Наталья Ануфриева

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Страны
Германия
Продукция
NH90
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
NATO
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