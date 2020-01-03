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Китайский спутник прошел под «солнечным парусом»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На околоземной орбите был успешно испытан первый китайский космический аппарат, движущийся по принципу солнечного паруса. Об этом сообщает «Синьхуа».

Солнечным парусом называют устройство, которое использует давление солнечного света на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата. Первым солнечным парусом, развёрнутым в космосе, стал парус «Знамя 2», развёрнутый на корабле «Прогресс М-15» в 1993 году.

В декабре 2019 года на орбите был развёрнут первый китайский солнечный парус SIASAIL-I, разработанный разработан Шэньянским институтом автоматики при Академии наук Китая. После успешного развёртывания солнечного паруса специалисты приступили к программе испытаний. В частности, учёные проверят возможность использования солнечного паруса для сведения с орбиты небольших объектов, что в будущем может использоваться для очистки околоземной орбиты от обломков космических аппаратов.

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Страны
Китай
Компании
SAC
Проекты
Прогресс ТГК
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