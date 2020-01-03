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Индийские асы готовятся к предполетным тренировкам в России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж первого индийского пилотируемого космического корабля «Гаганьян» начнёт подготовку к полёту в России в конце января 2020 года, заявил глава индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Глава ISRO рассказал, что кандидаты в астронавты были отобраны из служащих военно-воздушных сил в Индии. Он добавил, что четверо кандидатов прибудут в Россию для прохождения курса подготовки к космическому полёту во второй половине января.

«Многие цели запланированы на 2020 год. Перед полётом корабля «Гаганьян» мы должны испытать все системы. Подготовка экипажа - еще одно важное мероприятие, которое произойдет в этом году», - добавил Сиван.

Предварительная договорённость о том, что экипаж первого индийского пилотируемого космического корабля пройдёт подготовку в России была достигнута в начале 2019 года. Планируется, что трое индийских астронавтов совершат космический полёт на корабле «Гаганьян» в декабре 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
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