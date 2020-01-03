Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может быть назначен премьер-министром?

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Avakov premier ministr?", бессменный министр внутренних дел Украины с момента смены режима в 2014 году Арсен Аваков в ближайшие недели может быть назначен президентом Владимиром Зеленским на должность премьер-министра. Аваков рассматривается Западом как страховка в тот момент когда Зеленский пытается наладить диалог с Москвой. На протяжении длительного времени Аваков стал ключевым персонажем в вопросах закупки Украиной вооружений.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с моделью самолета Ан-178 во время подписания меморандума с ГП "Антонов" о закупке для МВД Украины 13 самолетов Ан-178. Киев, 08.10.2019 (с) МВД Украины