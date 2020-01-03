Войти
bmpd.livejournal.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может быть назначен премьер-министром?

3281
0
-1

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Avakov premier ministr?", бессменный министр внутренних дел Украины с момента смены режима в 2014 году Арсен Аваков в ближайшие недели может быть назначен президентом Владимиром Зеленским на должность премьер-министра. Аваков рассматривается Западом как страховка в тот момент когда Зеленский пытается наладить диалог с Москвой. На протяжении длительного времени Аваков стал ключевым персонажем в вопросах закупки Украиной вооружений.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с моделью самолета Ан-178 во время подписания меморандума с ГП "Антонов" о закупке для МВД Украины 13 самолетов Ан-178. Киев, 08.10.2019 (с) МВД Украины

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-178
Компании
Антонов ГП
Похожие новости
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
15.09.2016
"Интерес китайцев к "Мрии" преувеличен и раздут"
22.07.2015
Турецкий марш «Укроборонпрома»
26.07.2012
Стартовал крупнейший совместный PLM-проект ГП "Антонов", "Борлас" и Siemens PLM Software
14.02.2012
Украинские авиастроители планируют выйти на производство 24 самолетов в год
11.06.2010
Украина модернизирует военно-транспортные самолеты Ан-70 и Ан-124 и разработает проект грузового самолета Ан-178
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 15:02
  • 3
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов