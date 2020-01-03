Войти
Военное обозрение

Число государств, применяющих БПЛА в военных целях, растёт

978
0
0

Источник изображения: U.S. Air Force, commons.wikimedia.org

За десять лет количество государств, использующих дистанционно пилотируемые авиационные системы в военных целях, выросло до 95. Рост в этом случае составил 58%.

Как напоминает издание Le Monde, 20 июня 2019 года Дональд Трамп оказался на грани новой войны. Иран сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk ракетой SA-6 класса «земля — воздух». Электронный беспилотный гигант летел на высоте 10000 метров над Ормузским проливом. Война не началась, однако, и 18 июля, когда, в свою очередь, корабль USS Boxer, находящийся в проливе, уничтожил иранский беспилотник, который подлетел к нему слишком близко. 14 сентября грянул гром, пишет газета: удар, приписываемый тегеранскому режиму, был нанесён по двум крупным объектам нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии. Для удара использовались двенадцать крылатых ракет и около двадцати беспилотных летательных аппаратов. Впрочем, Иран не признал ни одного из этих ударов, а Соединённые Штаты на это не дали ответа.

Противостояние полно «двусмысленности», из которой, как полагают наблюдатели, можно извлечь урок: военные беспилотники завоевали своё место в стратегическом соперничестве держав.

По мнению аналитиков Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве, во время рейда 14 сентября Иран

«продемонстрировал асимметричное превосходство в Персидском заливе и показал уязвимость своего главного противника, а ведь Саудовская Аравия занимает третье место в мире по оборонному бюджету».

Сбить в международном воздушном пространстве летящий Global Hawk, чья цена составляет 130 миллионов долларов, и не получить в ответ никакой реакции, — «это акт стратегии», считает Кристоф Фонтейн из General Atomics, компании, которая производит один из самых продаваемых дронов в мире — «Жнец» («Reaper»). Стратегическим это действие эксперт находит потому, что удар по беспилотнику Global Hawk заставил американцев «отодвинуть» их красные линии.

Что же касается использования беспилотников в рейде против Aramco, то здесь эксперт тоже видит «не технологический прорыв, а стратегический», причём такой, который под силу «бедным ВВС».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Саудовская Аравия
США
Продукция
Boxer GTK
Global Hawk
MQ-1 Predator
Компании
General Atomics
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
14.10.2014
По стопам «Птеродактиля»
05.10.2012
Новый опасный мир дронов
07.07.2011
Глобальная гонка за возможностям американских беспилотников ("The Washington Post", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 15:02
  • 3
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов