Число государств, применяющих БПЛА в военных целях, растёт

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За десять лет количество государств, использующих дистанционно пилотируемые авиационные системы в военных целях, выросло до 95. Рост в этом случае составил 58%.

Как напоминает издание Le Monde, 20 июня 2019 года Дональд Трамп оказался на грани новой войны. Иран сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk ракетой SA-6 класса «земля — воздух». Электронный беспилотный гигант летел на высоте 10000 метров над Ормузским проливом. Война не началась, однако, и 18 июля, когда, в свою очередь, корабль USS Boxer, находящийся в проливе, уничтожил иранский беспилотник, который подлетел к нему слишком близко. 14 сентября грянул гром, пишет газета: удар, приписываемый тегеранскому режиму, был нанесён по двум крупным объектам нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии. Для удара использовались двенадцать крылатых ракет и около двадцати беспилотных летательных аппаратов. Впрочем, Иран не признал ни одного из этих ударов, а Соединённые Штаты на это не дали ответа.

Противостояние полно «двусмысленности», из которой, как полагают наблюдатели, можно извлечь урок: военные беспилотники завоевали своё место в стратегическом соперничестве держав.

По мнению аналитиков Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве, во время рейда 14 сентября Иран

«продемонстрировал асимметричное превосходство в Персидском заливе и показал уязвимость своего главного противника, а ведь Саудовская Аравия занимает третье место в мире по оборонному бюджету».

Сбить в международном воздушном пространстве летящий Global Hawk, чья цена составляет 130 миллионов долларов, и не получить в ответ никакой реакции, — «это акт стратегии», считает Кристоф Фонтейн из General Atomics, компании, которая производит один из самых продаваемых дронов в мире — «Жнец» («Reaper»). Стратегическим это действие эксперт находит потому, что удар по беспилотнику Global Hawk заставил американцев «отодвинуть» их красные линии.

Что же касается использования беспилотников в рейде против Aramco, то здесь эксперт тоже видит «не технологический прорыв, а стратегический», причём такой, который под силу «бедным ВВС».