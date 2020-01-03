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Военное обозрение

В Польше: Путин проигрывает войну за историю

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Источник изображения: kremlin.ru

«Клеветническая кампания Кремля обречена на провал», — пишет польский обозреватель Енджей Белецкий. Как полагает журналист, Запад не поверит, что Польша тоже несёт ответственность «за развязывание Второй мировой войны».

Российский лидер, напоминает автор в издании Rzeczpsopolita, выбрал Рождество и Новый год, чтобы «обвинить нашу страну в поддержке политики Гитлера пять раз до 1 сентября 1939 года», рассказывает Белецкий. На что рассчитывал Путин? На то, что западные администрации, работающие «в замедленном режиме», никак не отреагируют? Однако посол Германии в Польше Рольф Никель однозначно выразил немецкую позицию в «Твиттере»:

«Позиция федерального правительства ясна: пакт Риббентропа — Молотова послужил подготовкой к преступному вторжению нацистской Германии в Польшу. Вместе с Германией в этом жестоком разделении Польши участвовал СССР».

И вовсе не только Берлин «проявил солидарность с Варшавой», пишет далее Белецкий.

«Уважаемый господин Путин, Гитлер и Сталин сотрудничали в начале Второй мировой войны. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала ранее Джорджетта Мосбахер, посол США в Польше.

Что касается самой Польши, то здесь в ответ на обвинения Путина выступил премьер-министр Моравецкий. Он сделал довольно резкое заявление:

«Без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин предоставил Гитлеру, немецкая преступная машина не справилась бы с Европой. Президент Путин много раз лгал о Польше. Он всегда делал это сознательно. Русский народ — это величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории, и он заслуживает правды».

Есть и частное мнение. Энн Эпплбаум, лауреат Пулитцеровской премии за книгу о ГУЛАГе, полагает, что Польша должна была ответить на кремлёвские обвинения.

Автор статьи далее напоминает, что в сентябре 2019 года в заявлении, принятом по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Европейский парламент отметил, что «самый разрушительный конфликт в европейской истории начался как прямой результат знаменитого нацистско-советского пакта о ненападении от 23 августа 1939 года и его секретных протоколов, в которых два тоталитарных режима имели общую цель покорить мир и разделить Европу на две сферы влияния».

Источник изображения: kremlin.ru

Нет, битва за историю ещё не завершена, считает Белецкий. Путин заявил об ответственности Польши за развязывание войны. И своё видение вопроса он представит 23 января в Яд Вашем, мемориальном комплексе в Иерусалиме, и на Параде 9 Мая на Красной площади, посвящённом 75-й годовщине окончания войны, пишет польский журналист.

М. Пшидач, заместитель министра иностранных дел Польши, считает, что таким образом Кремль намеревается «подтолкнуть Запад к обороне, заставить нас спорить о том, кто был антисемитом, а кто нет, и продвигать образ Советской России, освободившей Европу от зла». Замглавы польского МИДа говорит, что такому не бывать: «Мы не допустим фальсификации истории».

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Германия
Израиль
Польша
Россия
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11 комментариев
№1
03.01.2020 09:51
Резкая реакция польской стороны вызвана видимо тем, что польская элита отождествила слова Путина о после в Германии с собой в целом. Думаю, по существу они не ошиблись.
+3
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№2
03.01.2020 11:06
«Клеветническая кампания Кремля обречена на провал», — пишет польский обозреватель Енджей Белецкий. Как полагает журналист, Запад не поверит, что Польша тоже несёт ответственность «за развязывание Второй мировой войны».

А в чем собственно состоит клевета?
Что теперь Липский для них белый и пушистый и поставить памятник Гитлеру он не обещал?
Просто сволочи они как были, так и остаются. В современной польше еврея иначе чем жид не называют и относятся к ним весьма пренебрежительно.
Надо было бы Путину напомнить как мирные поляки вырезали еврееев перед приходом немцев! Может это тоже клевета?
Очень удивляет реакция Польского раввина на слова Путина.
+7
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№3
03.01.2020 11:21
Перевод с сайта aftershock другой польской статьи:

"Myśl Polska (Польша): Кремль выставляет счет", 2019.12.30
Цитата
Автор: Мачей Мотас (Maciej Motas).

Методичные продолжительные усилия польских политических кругов на ниве антироссийской исторической политики возымели в конечном итоге ожидаемый (но одновременно внезапный) эффект. Высокопоставленные представители России подключились к хору государств, обвиняющих Польшу в причастности к истреблению евреев во время последнего мирового конфликта.

Тем самым Россия присоединилась к существующей оси Вашингтон — Иерусалим — Берлин, появившейся более полувека назад в формате ФРГ — Израиль. Москва таким образом выставила Варшаве счет за многолетние попытки ее дискредитировать, за приравнивание СССР к Третьему рейху, за изображение Советского Союза в роли государства, несущего наравне с Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны, за именование России извечным агрессором.
...

(оригинал статьи)
- почитайте статью по ссылке, по объёму она небольшая и, на мой взгляд, здравая, а от поляка даже неожиданная.
+4
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№4
03.01.2020 12:42
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Очень удивляет реакция Польского раввина на слова Путина.
Поляки выбрали друга в лице США. Значит им Россия враг. Поэтому они и злятся на нее, и все им в России выглядит плохо. Но вот польской еврейской общине пожалуй лучше было бы промолчать.
Меня гораздо больше удивляет выбор Польшей друзей. Почитали бы „Майн Кампф“, вроде книга не секретная,- полякам было уготовано тотальное уничтожение. Они что думают их друзья изменились? Хвост поджали, да и только. Поляки понимают конечно. Но жадность их гложет. Правильно говорил Христос- один из тягчайших грехов.
+3
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№5
03.01.2020 13:02
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Очень удивляет реакция Польского раввина на слова Путина.
В Польше приняли поправки к закону об Институте нациоональной памяти Польши, которые вводят уголовную ответственность за распространение информации о причастности поляков к Холокосту. Вот раввиин и пытается оправдать посла, но не убедительно это у него получается.
+3
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№6
03.01.2020 13:49
Цитата, beka1 сообщ. №5
Вот раввиин и пытается оправдать посла,...
Пытается продемонстрировать свою лояльность. Типа как Олбрайт, приобщившаяся к бомбандировкам Югославии, где ее маленькую прятали от фашистов.
Лучше бы этому ребе попытаться представить, как он выглядит со стороны и какая его общине от того польза.
+2
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№7
03.01.2020 15:49
Польша - как и Украина, как и некоторые другие страны (и "недостраны") - это, в американской геополитической стратегии, славянско-чухонский "барьер" между Россией и "Германией", т.е. "настоящей" Европой.
Поэтому Польша, Украина, Белоруссия, Прибалтика, Румыния и им подобные могут говорить (и делать) практически все, что угодно. (Кроме одного - "наезжать" на евреев, причем с точки зрения самих евреев, а не какой-то еще. Поэтому "евреи" - активная националистическая еврейская "верхушка" - возмущена словами Путина, а не действиями националистической верхушки евреев в 30-ые). Все остальное полякам и (далее по списку) РАЗРЕШЕНО, более того, ВМЕНЕНО В ОБЯЗАННОСТЬ.
Говорить о поляках-украинцах-... в данном контексе БЕСПОЛЕЗНО - это марионетки, роль которых четко определена Хозяином/Спонсором. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОЮЗА РОССИИ И "СТАРОЙ ЕВРОПЫ". ТОЧКА. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Правящая финансовая олигархия США (безотносительно ее национальностей) НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ЭТОГО ПОЗВОЛИТЬ. Не "не хочет", а "не может".
Это не вопрос морали, нравственности, честности и т.д., и т.п. Это вопрос СУЩЕСТВОВАНИЯ. Доллар НЕ БУДЕТ мировой валютой, если возникнет "Европа от Лиссабона до Владивостока". Ни по экономическим, ни по политическим, ни по "военно-силовым" причинам. У США - как у "базы" мировой финансовой олигархии - останутся слабеющая промышленность, выморочная псевдоидеология, озлобленное расколотое население, неподъемные долги, и вылезший на поверхность комплекс неполноценности перед Европой, сейчас тщательно скрываемый напускным высокомерием и воплями "мы самые-самые!!!!!". :(

А тут еще и Китай.

Честно говоря, мне непонятно, почему США не хотят установить такой союз с Россией раньше, чем это сделают Европа и Китай.
+3
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№8
03.01.2020 17:02
Цитата, Baltas сообщ. №6
Пытается продемонстрировать свою лояльность.
Там Польше евреев никогда не жаловали вот он и пытается не усугубить, пытаясь оправдать посла и не соглашаясь с Путиным
0
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№9
03.01.2020 19:03
Цитата, beka1 сообщ. №8
Там Польше евреев никогда не жаловали вот он и пытается не усугубить, пытаясь оправдать посла и не соглашаясь с Путиным
Легче ему от этого не станет.
В Литве с евреями тоже самое. Если вздумает уехать в Израиль, а там передумает,- литовцы назад не пускают. Евреи перед войной тихо-мирно подмяли под себя чуть не все в стране. Это основная причина недовольства.
+1
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№10
03.01.2020 19:07
Цитата, ID: 19550 сообщ. №7
Честно говоря, мне непонятно, почему США не хотят установить такой союз с Россией ...
Честно говоря, рад этому. Не дай Бог иметь какие-нибудь союзы с США. Это не договорная, абсолютно ненадежная страна. Когда она в противниках, то с ней хотя бы все ясно.
+4
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№11
04.01.2020 13:06
Цитата, ID: 19550 сообщ. №7
Это вопрос СУЩЕСТВОВАНИЯ. Доллар НЕ БУДЕТ мировой валютой, если возникнет "Европа от Лиссабона до Владивостока".

Вот именно в этом и заключается корень мирового зла!!!
Штаты и большинство мировой элиты прилагают все усилия к тому чтобы сохранить доллар в качестве мировой валюты, но штаты очень сильно этим злоупотребляют и перспективы доллара с каждым годом становятся все более призрачными.  Они прилагают огромные усилия чтобы удержать власть и могущество в своих руках, а альянс России с Европой для них смерти подобен!
В этом источник всей антироссийской истерии.

На тему Польши еще два слова.
Всем известно, что в 1938-м году Германия присоединила Чехословакию. Но на это ей был дан мандат Лиги наций. В то же время в Чехословакию с одной стороны вторглась Польша, а с другой стороны Венгрия!!
Не стоит ли считать именно это началом второй мировой войны?
Если в 39-м Германия вторглась в Польшу, то это был конфликт 2-х государств, а в 38-м сразу 4-х. И именно это событие является актом мировой агрессии со всеми вытекающими последствиями. Но почему-то историки это обходят стороной.
+2
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