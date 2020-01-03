В Польше: Путин проигрывает войну за историю

Источник изображения: kremlin.ru

«Клеветническая кампания Кремля обречена на провал», — пишет польский обозреватель Енджей Белецкий. Как полагает журналист, Запад не поверит, что Польша тоже несёт ответственность «за развязывание Второй мировой войны».

Российский лидер, напоминает автор в издании Rzeczpsopolita, выбрал Рождество и Новый год, чтобы «обвинить нашу страну в поддержке политики Гитлера пять раз до 1 сентября 1939 года», рассказывает Белецкий. На что рассчитывал Путин? На то, что западные администрации, работающие «в замедленном режиме», никак не отреагируют? Однако посол Германии в Польше Рольф Никель однозначно выразил немецкую позицию в «Твиттере»:

«Позиция федерального правительства ясна: пакт Риббентропа — Молотова послужил подготовкой к преступному вторжению нацистской Германии в Польшу. Вместе с Германией в этом жестоком разделении Польши участвовал СССР».

И вовсе не только Берлин «проявил солидарность с Варшавой», пишет далее Белецкий.

«Уважаемый господин Путин, Гитлер и Сталин сотрудничали в начале Второй мировой войны. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала ранее Джорджетта Мосбахер, посол США в Польше.

Что касается самой Польши, то здесь в ответ на обвинения Путина выступил премьер-министр Моравецкий. Он сделал довольно резкое заявление:

«Без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин предоставил Гитлеру, немецкая преступная машина не справилась бы с Европой. Президент Путин много раз лгал о Польше. Он всегда делал это сознательно. Русский народ — это величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории, и он заслуживает правды».

Есть и частное мнение. Энн Эпплбаум, лауреат Пулитцеровской премии за книгу о ГУЛАГе, полагает, что Польша должна была ответить на кремлёвские обвинения.

Автор статьи далее напоминает, что в сентябре 2019 года в заявлении, принятом по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Европейский парламент отметил, что «самый разрушительный конфликт в европейской истории начался как прямой результат знаменитого нацистско-советского пакта о ненападении от 23 августа 1939 года и его секретных протоколов, в которых два тоталитарных режима имели общую цель покорить мир и разделить Европу на две сферы влияния».

Источник изображения: kremlin.ru

Нет, битва за историю ещё не завершена, считает Белецкий. Путин заявил об ответственности Польши за развязывание войны. И своё видение вопроса он представит 23 января в Яд Вашем, мемориальном комплексе в Иерусалиме, и на Параде 9 Мая на Красной площади, посвящённом 75-й годовщине окончания войны, пишет польский журналист.

М. Пшидач, заместитель министра иностранных дел Польши, считает, что таким образом Кремль намеревается «подтолкнуть Запад к обороне, заставить нас спорить о том, кто был антисемитом, а кто нет, и продвигать образ Советской России, освободившей Европу от зла». Замглавы польского МИДа говорит, что такому не бывать: «Мы не допустим фальсификации истории».