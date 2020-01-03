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Интерфакс-АВН

Российские военные "защитили" свою базу в Таджикистане средствами радиоэлектронной борьбы

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Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы
Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Душанбе. 2 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Таджикистане отработали прикрытие объектов базы с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие 201-й российской базы прикрыли жилую зону, склады вооружения и позиции С-300 от средств наведения и воздушной разведки при помощи комплекса РЭБ "Поле-21" в ходе комплексного учения, завершившегося в четверг в Таджикистане", - заявили в пресс-службе.

"Поставив помехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации средств наведения и разведки условного противника, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам", - сказали в штабе ЦВО.

По данным пресс-службы, в создании защитного радиоэлектронного купола также принимали участие средства РЭБ "Житель", "Силок" и "Лесочек", "что существенно повысило защищенность российского соединения от применения беспилотных летательных аппаратов, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия".

Всего к учению привлекалось более 500 человек и свыше 100 единиц военной и специальной техники, отметили в штабе ЦВО.

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