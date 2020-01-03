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Военное обозрение

Свыше полумиллиона лётных часов. Контракт на поддержку платформы Osprey

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Источник изображения: Kevin Gross, commons.wikimedia.org

Bell Textron Inc., дочерняя компания Textron Inc., и компания Boeing получили контракт на сумму 23 миллиона долларов от Командования авиационных систем военно-морских сил США (Naval Air Systems Command, NAVAIR). Новый контракт направлен на поддержку лётных испытаний американского конвертоплана V-22.

Выделенные средства пойдут на поддержку на местах, на инженерный и технический анализ лётных испытаний V-22 для ВМС и ВВС США, а также для правительства Японии. Контрактные работы будут вестись на военно-морском аэродроме Патаксент-Ривер, штат Мэриленд (50%), в Форт-Уэрте, Техас (25%), и Филадельфии, Пенсильвания (25%). Окончить испытания предполагается в декабре 2020 года, сообщает Defence Blog.

Контракт суммирует закупки техники для ВМФ (8.282.783 долл.; 71%), ВВС (1.673.351 долл.; 15%) и правительства Японии (1.636.856 долл.; 14%).

Boeing информирует, что платформа Osprey — это многоцелевой боевой конвертоплан, спроектированный при сочетании характеристик вертолёта (взлетающего вертикально) со скоростью и дальностью полета самолёта с неподвижным крылом. Он способен взлетать, приземляться и зависать подобно вертолёту. В воздухе он может обратиться в турбовинтовой самолёт, умеющий летать с высокими скоростями на больших высотах. Такого рода комбинация даёт выдающиеся возможности по досягаемости целей, что и позволяет V-22 заполнить пустую операционную нишу и получить ключевые отличия от любого другого самолёта.

В свою очередь, в компании Bell Textron отмечают, что V-22 Osprey является единственным в мире серийным самолётом с наклонным ротором.

V-22 проходил испытания в боевых условиях, участвовал в операциях по всему миру. Командование требует применения V-22 в тех случаях, когда необходимо решать наиболее сложные задачи при самых трудных условиях эксплуатации. Возможности V-22 меняют ситуацию на поле боя и за его пределами.

Парк V-22 уже преодолел рубеж в 500.000 лётных часов. Свыше 375 Osprey поднимались в небо, в том числе модели CV-22 (ВВС США) и MV-22 (Корпус морской пехоты США).

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Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Textron
Проекты
2020-й год
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