Войти
Интерфакс-АВН

Летчики ЗВО "налетают" 800 часов на авиасимуляторах Су-34, Су-35 и Су-30СМ

789
0
0
Комплексный тренажер экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета этого типа.
Комплексный тренажер экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета этого типа.
Источник изображения: Михаил Ходарёнок/"Газета.Ru"

Воронеж. 2 января. ИНТЕРФАКС - Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в 2020 году выполнят 800 часов "полетов" на авиатренажерах Су-34, Су-35 и Су-30СМ, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В течение 2020 года летчикам предстоит налетать более 800 часов на каждом типе авиационных симуляторов (Су-30СМ, Су-34 и Су-35), а также выполнить более 3 тысяч нештатных ситуаций и особых случаев", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что современные авиатренажеры позволяют экипажам в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, не расходуя ресурс боевых машин.

"В том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям", - пояснили в штабе ЗВО.

По данным пресс-службы, к 2020 году количество тренажерных комплексов в авиадивизии Ленинградской авиационной армии ЗВО возросло до 20 штук: это симуляторы самолетов Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8МТВ-5, Ми-35 и Ка-52. Тренажеры находятся в авиационных частях ЗВО, расположенных в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Ми-8МТ
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.09.2013
Авиационный разнобой
15.05.2013
ВВС РФ планируют новые разработки авиатехники
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
13.08.2012
100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 15:02
  • 3
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов