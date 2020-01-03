Летчики ЗВО "налетают" 800 часов на авиасимуляторах Су-34, Су-35 и Су-30СМ

Комплексный тренажер экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета этого типа.

Воронеж. 2 января. ИНТЕРФАКС - Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в 2020 году выполнят 800 часов "полетов" на авиатренажерах Су-34, Су-35 и Су-30СМ, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В течение 2020 года летчикам предстоит налетать более 800 часов на каждом типе авиационных симуляторов (Су-30СМ, Су-34 и Су-35), а также выполнить более 3 тысяч нештатных ситуаций и особых случаев", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что современные авиатренажеры позволяют экипажам в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, не расходуя ресурс боевых машин.

"В том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям", - пояснили в штабе ЗВО.

По данным пресс-службы, к 2020 году количество тренажерных комплексов в авиадивизии Ленинградской авиационной армии ЗВО возросло до 20 штук: это симуляторы самолетов Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8МТВ-5, Ми-35 и Ка-52. Тренажеры находятся в авиационных частях ЗВО, расположенных в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях.