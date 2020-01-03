Фотообзор патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" проекта 22160

Оригинал взят у коллеги barmacode в Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 4
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, вот и я притормозил по разным причинам публикации с данного мероприятия, но в качестве Новогоднего подарка для флотофилов всех диванностей, запилю в канун праздника очередную серию.
Итак, сегодня мы отправимся в гости на патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв".
Таким он видится с кормы СБС "Капитан Гурьев"
В предыдущих сериях:
Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 1. Общий обзор участников морской части форума;
Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 2. Обзор береговой составляющей форума;
Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 3. В гостях у СБС "Капитан Гурьев".
Шпиль швартовный ШЭБ-50
После подъема по трапу, мы оказываемся на швартовной палубе и попадаем в своеобразный ад для перфекциониста...
От обилия механизмов и выступающих частей рябит в глазах
Поскольку на патрульном корабле применена модульная концепция вооружения, всякие кран-балки помогут осуществлять погрузку-выгрузку
дополнительного вооружения и технических средств
Вид от кормы в сторону носа, над головой посадочная площадка, а под нами док для десантно-штурмовой лодки проекта 02800
Так это все выглядит снаружи
На мой вопрос: "А что можно снимать все это?", сопровождающий офицер ответил "Все можно, а что нельзя мы попрятали". Поэтому саму ДШЛ 02800 нам и не показали, но на просторах интернета полно ее как на фото, так и на видео:
Впервые лодка была показана еще на форуме "Армия-2016"
Ну, а мы пойдем наверх, на летную палубу.
Тут тоже есть обо что споткнуться, но палуба выдерживает в том числе и морской вариант Ка-52,
а так могут быть использованы КА-27ПС, КА-29, КА-226МТ и от двух до четырех БПЛА S-100
Вид на вертолетный ангар, а слева виднеются окошки поста управления полетами
Заглянем туда пока никто не видит...
Пусковая установка ПУ-1716 комплекса выстреливаемых помех КТ-308 (оптических и радиолокационных)
Темень коридора напротив пункта управлением полетов
Еще раз окинем взглядом летную палубу, слева и справа видны люки лестниц, ведущие на швартовную палубу
РИБа!
Вдоль бортов еще выше летной палубы установлены многоцелевые быстроходные катера типа БЛ-680
Еще выше есть площадка для отдыха, отделанная деревом и с установленной пулеметной турелью под 12,7 мм пулемет "Корд"
Далее наш путь лежит к ходовой рубке.
Внутри снимать запретили, но снаружи никто по рукам не бил...
По пути попался ящичек, простите, кранец для гранат
После ходовой нас запустили в одну из кают командного состава.
Традиции, они на флоте особенно сильны...
Диванчик зачетный
Софиты даже на ЖД-транспорте нынче светодиодные делают, да и к материалам внутренней отделки, у меня, как у бывшего вагоноремонтника есть вопросы
Коридор "жилой" части палубы
И нежилой
Далее снова выходим на летную палубу.
По понятным причинам к главному артиллерийскому орудию нас не пускали, но и без этого было интересно.
Впрочем, ощущения от увиденного несколько двойственные.
Напоследок делаем еще несколько кадров снаружи
А впереди нас ждет заключительный участник форума:
Быстроходный патрульный катер проекта 03160 "Раптор"
С наступающим Новым годом, друзья!