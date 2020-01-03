Фотообзор патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" проекта 22160

Оригинал взят у коллеги barmacode в Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 4

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, вот и я притормозил по разным причинам публикации с данного мероприятия, но в качестве Новогоднего подарка для флотофилов всех диванностей, запилю в канун праздника очередную серию.

Итак, сегодня мы отправимся в гости на патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв".

Таким он видится с кормы СБС "Капитан Гурьев"

В предыдущих сериях:

Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 1. Общий обзор участников морской части форума;

Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 2. Обзор береговой составляющей форума;

Дни форума "Армия-2019" в Новороссийске. Часть 3. В гостях у СБС "Капитан Гурьев".

Шпиль швартовный ШЭБ-50

После подъема по трапу, мы оказываемся на швартовной палубе и попадаем в своеобразный ад для перфекциониста...

От обилия механизмов и выступающих частей рябит в глазах

Поскольку на патрульном корабле применена модульная концепция вооружения, всякие кран-балки помогут осуществлять погрузку-выгрузку

дополнительного вооружения и технических средств

Вид от кормы в сторону носа, над головой посадочная площадка, а под нами док для десантно-штурмовой лодки проекта 02800

Так это все выглядит снаружи

На мой вопрос: "А что можно снимать все это?", сопровождающий офицер ответил "Все можно, а что нельзя мы попрятали". Поэтому саму ДШЛ 02800 нам и не показали, но на просторах интернета полно ее как на фото, так и на видео:

Впервые лодка была показана еще на форуме "Армия-2016"

Ну, а мы пойдем наверх, на летную палубу.

Тут тоже есть обо что споткнуться, но палуба выдерживает в том числе и морской вариант Ка-52,

а так могут быть использованы КА-27ПС, КА-29, КА-226МТ и от двух до четырех БПЛА S-100

Вид на вертолетный ангар, а слева виднеются окошки поста управления полетами

Заглянем туда пока никто не видит...

Пусковая установка ПУ-1716 комплекса выстреливаемых помех КТ-308 (оптических и радиолокационных)

Темень коридора напротив пункта управлением полетов

Еще раз окинем взглядом летную палубу, слева и справа видны люки лестниц, ведущие на швартовную палубу

РИБа!

Вдоль бортов еще выше летной палубы установлены многоцелевые быстроходные катера типа БЛ-680

Еще выше есть площадка для отдыха, отделанная деревом и с установленной пулеметной турелью под 12,7 мм пулемет "Корд"

Далее наш путь лежит к ходовой рубке.

Внутри снимать запретили, но снаружи никто по рукам не бил...

По пути попался ящичек, простите, кранец для гранат

После ходовой нас запустили в одну из кают командного состава.

Традиции, они на флоте особенно сильны...

Диванчик зачетный

Софиты даже на ЖД-транспорте нынче светодиодные делают, да и к материалам внутренней отделки, у меня, как у бывшего вагоноремонтника есть вопросы

Коридор "жилой" части палубы

И нежилой

Далее снова выходим на летную палубу.

По понятным причинам к главному артиллерийскому орудию нас не пускали, но и без этого было интересно.

Впрочем, ощущения от увиденного несколько двойственные.

Напоследок делаем еще несколько кадров снаружи

А впереди нас ждет заключительный участник форума:

Быстроходный патрульный катер проекта 03160 "Раптор"

С наступающим Новым годом, друзья!