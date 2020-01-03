"Российская газета" под заголовком "Персидский бастион": чем интересна новая книга об истории Ирана" опубликовала рецензию своего военного обозревателя Сергея Птичкина на новую только что вышедшую из печати книгу Центра АСТ "Персидский бастион" под редакцией Ю. Ю. Лямина и Р. Н. Пухова.

"Персидский бастион" - под таким названием в самый канун 2020 года под редакцией Ю. Ю. Лямина и Р. Н. Пухова и при поддержке "Рособоронэкспорта" вышла новая книга Центра Анализа стратегий и технологий.

Над ее созданием трудился коллектив весьма компетентных специалистов по Ирану и Ближнему Востоку - всего одиннадцать человек. Книга, а по сути - научный труд, получилась очень интересной по изложению обширного материала и информативной.

В ней рассматриваются особенности государственного устройства, экономики, внешней политики, военного строительства и оборонной промышленности Исламской Республики Иран. Отдельно анализируется опыт прямого или косвенного участия Ирана в военных конфликтах конца ХХ и начала XXI века, борьбы с сепаратизмом внутри страны. Очень интересен раздел, посвященный истории становления и развития Ирана - одного из древнейших государств планеты.

Книга актуальна тем, что в последние годы отношения России и Ирана находятся на подъеме, между нашими странами наладилась эффективная координация усилий и фактический союз в борьбе с терроризмом в Сирии, развиваются другие сферы сотрудничества. Открываются новые горизонты в развитии военно-технического сотрудничества двух государств.

Имеет смысл хотя бы вкратце рассказать о том, на что обратили внимание авторы и что, скорее всего, простым читателям, а не узким специалистам, мало известно.

Много тысяч лет назад Иран был основан арийскими племенами и первоначально назывался Арийская империя. Однако в историю государство вошло и как Персия. Так его назвали древние греки.

Интересная особенность развития Ирана - цикличность его истории. Раз за разом на его землях возникали могучие империи, достигавшие огромных военных и политических успехов, экономического процветания, высокого культурного уровня. И раз за разом эти империи ждала печальная участь - вырождение элиты, децентрализация, распри, приход завоевателей, военный разгром, разорение и откат в развитии.

В результате достижениями и изобретениями иранцев - торговыми чеками, ветряными мельницами, медициной Авиценны - куда эффективнее пользовались другие народы и страны.

Иранский исторический "день сурка", по мнению авторов книги, в значительной степени был запрограммирован комбинацией географических и агроклиматических условий. Этот фактор авторы разбирают подробно и весьма интересно.

Новейшая история Ирана, можно сказать, началась в 1921 году, когда в стране произошел очередной государственный переворот. Его возглавил генерал Реза Пехлеви. Мало кто знает, что в свое время он служил в Персидской казачьей бригаде, то есть формально считался казаком. Казачья бригада, кстати, создавалась с подачи России и долгое время в ней на командных должностях служили русские офицеры.

12 декабря 1925 года Реза Пехлеви был провозглашен новым шахом Ирана под именем Реза-шах Пехлеви. И почти сразу предпринял попытку модернизации страны. Был проведен ряд радикальных и важных для страны реформ, принят Гражданский кодекс.

Были открыты сотни светских школ - ранее первоначальное образование можно было получить лишь в религиозных медресе. Появился первый в Иране Тегеранский университет. Произошло и, казалось бы, совершенно немыслимое - женщины стали допускаться в высшие учебные заведения и на государственную службу. В 1935 году шах издал декрет о снятии чадры.

Стержнем государственной пропаганды стала идея преемственности современного Ирана с древними арийскими империями. Реза-шах потребовал, чтобы иностранные государства стали официально использовать самоназвание государства "Иран" вместо ставшего привычным европейцам "Персия". Реза-шах сделал немало для расширения связей с СССР. Но уже в середине 1930-х он переориентировался во внешней политике на Германию. К началу Второй мировой войны Германия стала ключевым внешнеторговым партнером Ирана. В последующем это окончательно испортило отношения не только с Лондоном, но и с Москвой.

В августе 1941 года началась англо-советская интервенция в Иран с целью недопущения окончательного сближения Тегерана с нацистской Германией. Вторжение с двух направлений (из Советского Азербайджана и контролируемого британцами Ирака) застало шаха и его армию врасплох, сопротивление было минимальным. Самого Резу-шаха англичане арестовали, заключили под стражу и вынудили отказаться от престола. На престол взошел его сын Мохаммад Реза Пехлеви, который выразил желание сотрудничать с Великобританией и СССР, подписав с ними в 1942 году союзный договор.

В 1946 году британские и советские войска покинули Иран, страна восстановила национальный суверенитет. Однако Мохаммад Реза Пехлеви по иранским меркам считался слишком молодым правителем - ему тогда не было и тридцати лет, поэтому на какое-то время он оказался в политической тени. Полноценным правителем шах стал лишь в августе 1953-го. И не просто правителем, а автократом-диктатором, сосредоточившим в своих руках абсолютную власть.

В 1963 году Мохаммад Реза Пехлеви начал программу радикальных экономических и социальных реформ, получившую название "белая революция". В книге о ней рассказано очень подробно. Это действительно была революция, в чем-то даже социалистическая.

Для окончательного искоренения безграмотности шах сформировал Корпус просвещения. Военнообязанным, имеющим диплом средней школы, вместо службы в армии разрешалось работать деревенскими школьными учителями. В сентябре 1968 г. последовал указ о сельских домах культуры, которые призваны были организовывать кружки ликвидации неграмотности, библиотеки, детские сады, кинопрокат, проводить спортивные и прочие массовые мероприятия. Было введено бесплатное и обязательное образование, а также ежедневное бесплатное питание для всех детей в возрасте до 14 лет. Бесплатную еду получали и малообеспеченные мамы. Людям, знакомым с историей СССР, это должно кое-что напомнить.

При взгляде на список шахских реформ и достигнутые результаты возникает вопрос: неужели кто-то мог быть против столь прогрессивных и успешных реформ? Увы, реформы оказались не до конца продуманными, оставили массу недовольных.

Например, до реформ крупные землевладельцы относились к работавшим на них крестьянам как главы общин: помогали в трудную минуту выжить, давали пропитание. А после проведения реформ сельские жители оказались предоставлены самим себе, к чему многие просто не были готовы. Произошло быстрое разделение села на разбогатевших фермеров и многочисленную бедноту. Последняя двинулась в город в поисках работы, разгоняя урбанизацию и добавляя социальных проблем.

Идея обеспечения участия рабочих во владении предприятиями также провалилась. Акции компаний скупались у рабочих, порой за бесценок, и сосредотачивались в руках крупных капиталистов. Чем не ваучерная приватизация в нашей стране?

Возникло колоссальное неравенство в доходах, нация поделилась на стремительно нищавшую массу населения и немногочисленную, но очень богатую элиту. Отличительной особенностью которой стало преклонение перед всем западным. К этому добавлялась традиционная для Ирана коррупция чиновников, которая получила мощный импульс как раз во время реформ.

Колоссальной проблемой для шаха и его окружения оказалось категорическое неприятие реформ исламским духовенством. Причин было несколько, и они в книге подробно разобраны. В частности, духовенству не нравилась форсированная вестернизация страны. В этом вопросе оно опиралось на самую бедную и патриархальную часть населения, среди которой авторитет шаха-западника был минимален, даже с учетом того, что он делал для простого народа.

Одним из наиболее ярких представителей оппозиционного шаху шиитского духовенства стал имам Рухолла Хомейни, получивший широкую известность благодаря критике прозападной внешней и внутренней политики шаха. Именно он и возглавил Исламскую революцию, начавшуюся в 1978 году.

Американцы, как отмечают авторы книги, точно просчитали дальнейшее развитие событий и неизбежную потерю ключевого союзника в регионе. Советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский активно выступал за военную интервенцию. Но Соединенные Штаты лишь незадолго до этого вырвалась из кровавой мясорубки Вьетнама, в стране были сильны антивоенные настроения, и рисковать новым вмешательством администрация Картера в такой момент не стала.

В феврале 1979 года режим Мохаммада Реза Пехлеви пал. "Белая революция" окончилась Исламской. История шахского Ирана завершилась, началась история Исламской Республики Иран. И развивается она уже на наших глазах.

Авторы "Персидского бастиона" подробно и вполне научно рассказывают о том, почему в Иране верх взяла шиитская ветвь ислама, какое влияние современная исламизации оказала и оказывает на культурное, политическое и экономическое развитие страны. И о том, почему как бы полностью клерикальная власть оказалась совсем не ретроградской, а во многом очень даже прогрессивной.

Известно, что наиболее значимый государственный пост в Иране - верховный лидер. Пост этот выборный. Человек, претендующий на него, избирается Советом экспертов.

Весьма интересны требования, предъявляемые ст.109 конституции к лидеру страны. Они очень высоки: обязательны компетентность в области исламского права, справедливость и набожность, правильное политическое и социальное мировоззрение, распорядительность, смелость, организаторские способности и сила, достаточная для управления.

Пост президента - второй по значимости в стране. Президент является главой иранского правительства и всей исполнительной власти (кроме сфер, находящихся в ведении верховного лидера).

За 40 лет существования Исламской Республики Иран в стране сложилась уникальная система государственного устройства, сочетающая в себе черты теократических и республиканских моделей. Система основана на смешении светских и религиозных элементов, при этом государственные институты не дублируют друг друга, а скорее взаимодополняют. При этом как для тех, так и для других в той или иной мере характерна выборность. Верховный лидер находится и над системой, и внутри нее: его власть ограничивается конституцией, он может быть смещен с должности, если перестанет ей соответствовать.

Надо отметить, что Иран уже 40 лет находится под различными международными санкциями. Авторы "Персидского бастиона" делают интересную попытку разобраться в том, как же этой стране удалось выстоять.

Один из факторов, по мнению авторов книги, это резко возросшая после 1979 года роль духовенства и приверженность исламским принципам новой элиты. Удалось существенно купировать извечную и, казалось, неискоренимую проблему тотальной коррупции власти. О полной победе над коррупцией речь не идет, однако применение максимально жестких наказаний вплоть до смертной казни дисциплинирует иранскую элиту. В результате народ чувствует себя с элитой и высшей властью в одной лодке, что помогает стране выстоять против жесточайших санкций и внешнего давления.

Очень познавательны разделы книги, посвященные вооруженным силам и другим силовым структурам. Невзирая на то, что Иран находится в постоянном ожидании вражеской агрессии и активно участвует в боевых действиях на территории Сирии, он имеет относительно невысокий объем военных расходов, которые многократно меньше расходов, к примеру, Саудовской Аравии.

Иранский военный бюджет меньше государственных расходов на социальное обеспечение (включая пенсии), образование и науку, а также на здравоохранение.

В разделе, посвященном участию Ирана в сирийской гражданской войне, можно найти целый ряд малоизвестных и достаточно интересных фактов. В частности, объясняется, почему произошло военно-политическое сближение Дамаска и Тегерана.

После революции 1979 года Иран оказался в политической изоляции в регионе. Хорошие отношения с Сирией стали для него способом вырваться из этой изоляции. Альянс закалился во время вторжения Израиля в Ливан в 1982 году. В последующем Сирия десятилетиями оставалась важнейшим союзником в регионе. Этому не мешали даже идеологические и религиозные разногласия между странами. Во время "арабской весны" возможный переворот в Дамаске был расценен Тегераном как угроза жизненно важным интересам Ирана, у которого просто не оставалось другого выхода, кроме оказания поддержки легитимному правительству Сирии. Как выразился один из видных политических лидеров Ирана: "Если мы потеряем Сирию, то не удержим и Тегеран".

После того как Россия стала принимать активное военное участие в сирийских событиях, помощь Тегерана Дамаску не сократилась, а в чем-то и выросла.

Раздел, посвященный истории российско-иранских отношений, также содержит малоизвестные и интересные страницы. Историю эту авторы условно делят на три последовательно сменявших друг друга периода. От развития двусторонних связей и геополитического соперничества в 1552-1917 годов, через идеологическое противостояние и мирное сосуществование в 1918-1991 годах к противодействию общим угрозам и сотрудничеству с 1992 года по настоящее время. При этом в каждом из указанных периодов есть ряд ключевых событий, имевших долгосрочные последствия в формировании взаимного образа соседа - иранцев у россиян и россиян у иранцев. В этом ключе и дан краткий анализ истории двусторонних отношений России и Ирана.

Мало кому известно, что в 1993 году США буквально заставили руководство Российской Федерации подписать секретный меморандум, согласно которому Россия взяла на себя обязательство завершить выполнение всех ранее заключенных с Ираном контрактов на поставку ВВСТ и оказание услуг военного назначения до конца 1999 года, а новых впредь не заключать. Отношения Москвы и Тегерана стали охлаждаться.

Ситуация изменилась в новом веке. В ноябре 2000 года Россия официально уведомила США об одностороннем выходе из меморандума с 1 декабря того же года. Президент России Владимир Путин распорядился возобновить выполнение межправительственных российско-иранских соглашений и поручил госпосреднику в лице "Рособоронэкспорта" провести переговоры с Ираном о возможности новых поставок продукции военного назначения.

Россия резко нарастила объемы поставок специмущества в Иран, став основным партнером Ирана в области ВТС. Всего до конца 2007 года Тегеран получил российские ВВСТ на сумму 1,96 млрд долларов, что составило около 85 процентов всего военного импорта страны и 5,4 процента всего объема военного экспорта России. Иран стал третьим по значимости получателем российского специмущества.

На рубеже 2014-2015 годов Россия и Иран вышли на новый, более высокий уровень политического и военного сотрудничества, что связано с активизацией восточного вектора российской внешней политики в общем и началом российской военной кампании в Сирии, в частности. Если взаимодействие Москвы и Тегерана в Сирии начиная с 2013 года носило характер партнерства, то после 2015 года оно стало по факту союзническим.

Дополнительную динамику развитию двусторонних отношений, по мнению экспертов ЦАСТ, должны придать контакты и встречи политического и военного руководства России и Ирана, которые заметно участились и стали регулярными в последние годы, включая визиты и встречи на самом высоком уровне.

Стоит подчеркнуть, что книга "Персидский бастион" предназначена как для специалистов в области международных отношений, регионоведов, так и самого широкого круга читателей, интересующихся современной политической обстановкой на Ближнем Востоке.