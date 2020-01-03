Войти
bmpd.livejournal.com

Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2019 году

718
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2019 году

Эсминец проекта 052D "Хух-Хот"

В 2019 году ВМС НОАК пополнились 12 надводными кораблями различных типов.

12 января 2019 года военно-морской базе Южного флота ВМС НОАК в Чжаньцзяне в состав китайского военно-морского флота вошли: шестой десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) "Учжишань" проекта 071 и десятый по счету эсминец "Хух Хот" проекта 052D.

Шестой десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) "Учжишань" проекта 071

23 января 2019 года в состав Восточного флота ВМС НОАК вошел фрегат "Наньтун" проекта 054А

22 февраля 2019 года прошла церемония ввода в состав ВМС НОАК одиннадцатого по счету эсминца "Гуйян" проекта 052D и тридцатого по счету фрегата "Цзаочжуан" проекта 054А

В марте 2019 года в состав ВМС НОАК вошел девятый океанский корабль комплексного снабжения (ККС) проекта 903А (бортовой номер 968).

28 июня 2019 года в состав ВМС НОАК вошел первый парусно-моторный учебный корабль. Первый китайский современный учебный парусник ВМС НОАК является большим трехмачтовым судном полной длиной 85 метров и водоизмещением около 1200 тонн. Площадь парусного вооружения около 2600 кв метров.

5 ноября 2019 года в состав Южного флота ВМС НОАК вошел корвет "Бачжун" проекта 056А

20 ноября 2019 года в состав Северного флота ВМС НОАК вошел эсминец "Ченду" проекта 052D

10 декабря 2019 года в состав ВМС НОАК вошел корвет "Шочжоу" проекта 056А (бортовой номер 610)

17 декабря 2019 года на военно-морской базе Южного флота ВМС НОАК в Санье (остров Хайнань) в присутствии Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась официальная церемония ввода в состав ВМС НОАК второго китайского авианосца проекта 002, получившего название "Шаньдун" (бортовой номер 17). Постройка второго китайского авианосца была осуществлена в весьма сжатые сроки. Фактическое строительство корабля было начато Dalian Shipbuilding Industry Company 19 ноября 2013 года, сборка конструкций в сухом строительном доке верфи была начата в марте 2015 года, вывод корабля из сухого дока был произведен 26 апреля 2017 года. Напомним, что первым авианосцем ВМС НОАК стал "Ляонин" (обозначаемый как проект 001) - бывший советский "Варяг" проекта 11436, приобретенный в недостроенном виде на Украине в 1998 году и введенный в состав ВМС НОАК 25 сентября 2012 года после достройки на той же Dalian Shipbuilding Industry Company.

29 декабря 2019 года в состав ВМС НОАК вошел пятидесятый по счету корвет "Вучжоу" проекта 056А (бортовой номер 626)

Сводная таблица ввода новых надводных кораблей в состав ВМС НОАК в 2019 году

ВМС НОАК за десятилетие

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
052D
Тип 001А
Тип 002
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Военные учения
СФ
Тип-056
Похожие новости
24.12.2019
Пекин объявил себя самостоятельным производителем авианосцев
21.08.2019
"Шаньдун" поднимает волну
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
12.10.2016
Внезапный выход из прибрежной зоны
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 15:02
  • 3
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов