Оригинал взят у коллеги dambiev в Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2019 году

Эсминец проекта 052D "Хух-Хот"

В 2019 году ВМС НОАК пополнились 12 надводными кораблями различных типов.

12 января 2019 года военно-морской базе Южного флота ВМС НОАК в Чжаньцзяне в состав китайского военно-морского флота вошли: шестой десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) "Учжишань" проекта 071 и десятый по счету эсминец "Хух Хот" проекта 052D.

Шестой десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) "Учжишань" проекта 071

23 января 2019 года в состав Восточного флота ВМС НОАК вошел фрегат "Наньтун" проекта 054А

22 февраля 2019 года прошла церемония ввода в состав ВМС НОАК одиннадцатого по счету эсминца "Гуйян" проекта 052D и тридцатого по счету фрегата "Цзаочжуан" проекта 054А

В марте 2019 года в состав ВМС НОАК вошел девятый океанский корабль комплексного снабжения (ККС) проекта 903А (бортовой номер 968).

28 июня 2019 года в состав ВМС НОАК вошел первый парусно-моторный учебный корабль. Первый китайский современный учебный парусник ВМС НОАК является большим трехмачтовым судном полной длиной 85 метров и водоизмещением около 1200 тонн. Площадь парусного вооружения около 2600 кв метров.

5 ноября 2019 года в состав Южного флота ВМС НОАК вошел корвет "Бачжун" проекта 056А

20 ноября 2019 года в состав Северного флота ВМС НОАК вошел эсминец "Ченду" проекта 052D

10 декабря 2019 года в состав ВМС НОАК вошел корвет "Шочжоу" проекта 056А (бортовой номер 610)

17 декабря 2019 года на военно-морской базе Южного флота ВМС НОАК в Санье (остров Хайнань) в присутствии Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась официальная церемония ввода в состав ВМС НОАК второго китайского авианосца проекта 002, получившего название "Шаньдун" (бортовой номер 17). Постройка второго китайского авианосца была осуществлена в весьма сжатые сроки. Фактическое строительство корабля было начато Dalian Shipbuilding Industry Company 19 ноября 2013 года, сборка конструкций в сухом строительном доке верфи была начата в марте 2015 года, вывод корабля из сухого дока был произведен 26 апреля 2017 года. Напомним, что первым авианосцем ВМС НОАК стал "Ляонин" (обозначаемый как проект 001) - бывший советский "Варяг" проекта 11436, приобретенный в недостроенном виде на Украине в 1998 году и введенный в состав ВМС НОАК 25 сентября 2012 года после достройки на той же Dalian Shipbuilding Industry Company.

29 декабря 2019 года в состав ВМС НОАК вошел пятидесятый по счету корвет "Вучжоу" проекта 056А (бортовой номер 626)

Сводная таблица ввода новых надводных кораблей в состав ВМС НОАК в 2019 году

ВМС НОАК за десятилетие