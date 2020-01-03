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Известия.ru

Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространств (NASA) Кристина Кук может установить рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин.

Американка прибыла на Международную космическую станцию (МКС) 14 марта 2019 года в составе экипажа корабля «Союз МС-12». Это ее первый космический полет: Кук выполняет функции бортинженера.

28 декабря Кук побила рекорд непрерывного пребывания в невесомости среди женщин. В 2016-2017 годах американка Пегги Уитсон отработала на орбите 289 суток. Ожидается, что вахта Кук продлится 328 дней.

Ее возвращение на Землю намечено на февраль 2020 года. Увеличение срока пребывания Кук в космосе поможет изучить эффекты длительных космических полетов, считают в NASA.

В октябре Кук и Джессика Меир совершили первый «исключительно женский» выход в открытый космос. Он длился около семи часов, и за это время астронавты успешно заменили вышедший из строя элемент питания.

Ранее стало известно, что американский астронавт Эндрю Морган выполнит девять выходов в открытый космос за один полет. Таким образом, он побьет рекорд российских космонавтов.

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Союз ПКК
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