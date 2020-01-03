Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW

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Во время недавней операции в юго-восточной части провинции Идлиб подразделения Сирийской Арабской армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, оставленных в этом районе джихадистами.

Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.

Комплексы TOW, по некоторым данным, поставлялись боевикам через территорию Турции.

Сообщено также, что армия захватила у боевиков военный автомобиль для координации связи, предоставленный неназванной датской организацией. Кроме того в списке трофеев оказался и полноценный полевой госпиталь турецкого происхождения.

В сообщении указано, что это второй крупный склад оружия, захваченный сирийскими военнослужащими за последние 48 часов.

Накануне президент США Дональд Трамп уже обвинял Иран, Россию с Сирию в «подготовке к убийству» тысяч «невинных гражданских лиц» в Идлибе и упомянул Турцию, сказав, что та «старается, чтобы остановить это».