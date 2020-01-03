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ТАСС

Первые четыре индийских астронавта начнут подготовку в России в январе

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Многие разработки в рамках миссии "Гаганьян" завершены, отметил глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 января. /ТАСС/. Группа из четырех астронавтов из Индии начнет в январе подготовку в России к первой индийской пилотируемой миссии "Гаганьян". Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции в Бангалоре глава Индийской организации космических исследований (ISRO), доктор Кайласавадиву Сиван.

"В 2019 году мы значительно продвинулись в программе "Гаганьян". Многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта, отобранных в индийских Военно-воздушных силах. Начало их подготовки запланировано с третьей недели января. Она пройдет в России", - цитирует Сивана газета Hindustan Times.

Глава ISRO не конкретизировал, кем являются эти астронавты, и есть ли в их составе женщины. В 2018 году индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что на борту первого национального космического корабля может быть и "дочь Индии".

В минувший вторник госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли, рассказал, что подготовка членов индийского экипажа к полету может занять полтора-два года в зависимости от "индивидуальной адаптируемости".

В минувшем ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил, что тренировки и обучение индийских астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начнутся в 2020 году. 1 июля 2019 года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на консультационную поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года рассказал, что его страна самостоятельно отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости. Пока полет запланирован на конец 2021 года. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

Перед этим планируются два запуска кораблей в беспилотном режиме. На борту этих кораблей будут находиться созданные в Индии "роботы-гуманоиды", на которых будут испытаны разрабатываемые для полета системы.

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