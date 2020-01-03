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Составлено расписание космических полетов на новый 2020 год

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Источник изображения: vpk-news.ru

Список основных космических миссий, запланированных на 2020 год, представил портал Space.com.

На 2020 год запланирован запуск аппарата Европейского космического агентства (ЕКА) Solar Orbiter. Этот спутник должен будет выйти на орбиту вокруг Солнца расстоянием около 0,284 астрономических единиц, то есть ближе, чем планета Меркурий.

Ещё несколько автоматических станций отправятся к Марсу, включая проект Роскосмоса и ЕКА «ЭкзоМарс-2020», миссию NASA «Марс-2020», а также небольших миссий Китая, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов. Планируется, что все эти запуски будут произведены в июле или августе.

Индия планирует провести первый испытательный запуск ракеты-носителя лёгкого класса SSLV, а Китай - отправить к Луне первую возвращаемую миссию «Чанъэ-5».

В США рассчитывают начать доставку астронавтов на МКС на собственных кораблях, ожидается, что в этом году первые полёты с экипажем на борту совершат корабли американских компаний Boeing и SpaceX (Starliner и Crew Dragon соответственно).

Также в 2020 году компании Virgin Galactic и Blue Origin планируют начать туристические космические запуски, пишет Регнум.

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Страны
Индия
Китай
ОАЭ
США
Япония
Продукция
РС-20
Компании
Blue Origin
Boeing
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Virgin Galactic
Роскосмос
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Марс
МКС
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