Российские АЭС установили рекорд генерации

Источник изображения: НВАЭС

Стало известно о рекорде, установленном российскими атомными электростанциями. В том числе и благодаря введённым в промышленную эксплуатацию новым мощностям АЭС России в 2019 году сгенерировали почти 209 млрд кВт*ч электроэнергии, часть которой пошла на экспорт.

Рекордсменами по выработке за 2019 года стали Балаковская, Ростовская и Калининская АЭС.

С учётом новых показателей констатируется рост доли атомной энергетики в общей генерации электроэнергии Российской Федерации. Эти показатели на 1 января 2020 года составляют 19%.

Ранее на Нововоронежской АЭС в эксплуатацию был введён новый энергоблок (7-й).

Примечательно, что такая ситуация констатируется на фоне европейской политики по отказу от АЭС. Речь идёт о реализации проекта так называемой «зелёной энергетики», в которой во главу угла ставятся альтернативные источники энергии (ветряные станции и т.п.).

При всём при этом закрытие тех же АЭС в Германии уже сейчас приводит к определённым последствиям: Германия недополучает должных объёмов электрической энергии в первую очередь для своей промышленности. В этой связи немецкие эксперты прогнозируют вероятность закупок электрической энергии за пределами страны. Этот факт вызывает раздражение у крупных промышленников ФРГ, констатирующих, что так законодательство ЕС делает всё, чтобы нанести удар по немецкой промышленности.