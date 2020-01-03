Второй флот США готов потягаться с Россией за Арктику

Источник изображения: Второй флот ВМС США

Недавно восстановленный Второй флот ВМС США с командной структурой, расположенной в окрестностях Норфолка (штат Вирджиния), теперь полностью готов к работе, о чем официально объявлено 31 декабря, сообщает портал Defense News.

Флот будет осуществлять операции в Атлантическом океане и Арктике, а также играть ограниченную роль в подготовке военных с Восточного побережья Соединенных Штатов, развернутых по всему миру. Флот готов "потягаться" с Россией за Арктику.

В условиях все более непростого вопроса глобальной безопасности все наши союзники и противники прекрасно понимают, что многие из активных морских путей в мире лежат в Северной Атлантике. […] В сочетании с открытием судоходства в Арктике конкуренция на названных пространствах будет только расти, и Второй флот гарантирует, что наша нация готова присутствовать и сражаться в регионе, если потребуется

– заявил вице-адмирал Эндрю Льюис, ныне возглавляющий эту оперативную единицу военно-морских сил.

Второй флот ВМС США считает Россию главной целью своей деятельности. Он уже успел провести совместные с европейцами учения на Балтике, однако, основной его театр все же – Атлантика, включая отдельный североатлантический регион. Второй флот существует с февраля 1950 года, однако в 2011 он был расформирован, и в 2018 – возрожден снова. Исторически он принимал участие в Карибском кризисе, вторжении в Гренаду и других операциях.