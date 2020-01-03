В Польше заявили о вине Германии в срыве модернизации танков Leopard 2

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В Польше разгорелся скандал относительно срыва контракта на модернизацию танков Leopard 2 до версии Leopard 2PL. В польских СМИ отмечается, что контракт был подписан в 2015 году, но до сих пор вооружённые силы страны не получили этих модификаций немецкой бронетехники.

В качестве причин называется то, что затраты на модернизацию за 4-летний период существенно выросли, а потому промышленники не укладываются в тот бюджет, который предусматривался изначально.

Польское издание Defence24:

Цены на модернизацию постоянно растут, а виновных в срыве контракта до сих пор не могут определить.

Речь идёт о программе модернизации танков Leopard 2A4, которые Минобороны Польши приобрело в 2002-2003 годах. После полутора десятков лет эксплуатации танкам необходим ремонт. В Варшаве решили совместить ремонт с модернизацией, включая усовершенствование брони, установку современного цифрового оборудования. При этом модернизация изначально планировалась проводиться на польских предприятиях. Однако в итоге Минобороны не нашло у польских компаний необходимых промышленных возможностей, а потому танковый апгрейд был поручен Германии. В качестве исполнителей контракта выбраны немецкие KMW и Rheinmetall.

Теперь в польских СМИ утверждают, что такое решение было принято под давлением со стороны Берлина, и именно Берлин нужно винить в срыве проведения работ. В итоге польский бюджет не позволяет осуществить полное финансирование модернизации, и контракт по «Леопардам» остаётся нереализованным.