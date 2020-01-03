АК-12 поставят на вооружение танковой армии ЗВО

Около 1 тыс. автоматов Калашникова АК-12 поступит в 2020 году на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО), заявил командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

"Около одной тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году", – сказал Кисель, передает РИА "Новости".

Военнослужащие будут осваивать новый автомат на полигонах в Подмосковье и в Нижегородской области.

В ноябре 2019 года в "Калашникове" сообщали, что АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, поскольку у предприятия есть соответствующий заказ.

Алексей Дегтярев