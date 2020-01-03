Войти
Деловая газета "Взгляд"

АК-12 поставят на вооружение танковой армии ЗВО

756
0
0
Автоматы АК-15, АК-12 и АК-15К
Автоматы АК-15, АК-12 и АК-15К.
Источник изображения: kalashnikov.media

Около 1 тыс. автоматов Калашникова АК-12 поступит в 2020 году на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО), заявил командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

"Около одной тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году", – сказал Кисель, передает РИА "Новости".

Военнослужащие будут осваивать новый автомат на полигонах в Подмосковье и в Нижегородской области.

В ноябре 2019 года в "Калашникове" сообщали, что АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, поскольку у предприятия есть соответствующий заказ.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.04.2019
Министерство обороны России заключило контракт на поставку 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15
25.08.2017
Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
23.06.2015
BI: РФ есть что противопоставить НАТО в ключевых видах военной техники
01.02.2012
Отечественному ОПК нужны новые Калашниковы
09.01.2012
"Мистраль" и другие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов