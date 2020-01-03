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Интерфакс-АВН

Более 700 тысяч беженцев вернулись в Сирию в последние годы

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Пригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Дамаск. 1 января. ИНТЕРФАКС - Более 741,9 тыс. беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую республику (САР), сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"Всего с 30 сентября 2015 г. в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 741,9 тыс. человек (женщин - 222,89 тыс., детей - 378,67 тыс.)", - говорится в сообщении.

Только за прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 853 беженца: из Ливана 352 человека (женщин - 105, детей - 180), из Иордании - 501 человек (женщин - 150, детей - 256).

Российская сторона продолжает оказывать помощь жителям Сирии. За прошедшие сутки жителям Хербет-аль-Хана (провинция Ракка) в ходе гуманитарной акции было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Ливан
Россия
Сирия
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