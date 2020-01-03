В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения

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Ведущие державы мира соревнуются в том, кто создаст наиболее эффективное средство авиации нового поколения, которое способно совершить настоящую революцию в воздушном бою, в противодействии системам ПВО, в нанесении ударов по инфраструктуре и военной технике противника. На данный момент только у двух стран мира на вооружении стоят истребители 5-го поколения собственного производства. Это США с F-22 и F-35 и Китай c J-20. Россия является третьей страной, которая занимается собственным производством такого рода самолётов. Но на данный момент постановки Су-57 на вооружение ВКС РФ не состоялось.

Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).

В своём материале Чарли Гао пишет о том, что у Су-27, МиГ-29, F-15, F-16 и других истребителей четвёртого поколения есть немало шансов на то, чтобы оставаться в системе ВВС тех или иных стран в течение как минимум пары десятилетий.

Отмечено, что с учётом модернизации указанные истребители прослужат до 2040-х годов, «а, возможно, и дольше».

Автор материала сообщает, что существенно повысить ресурс самолётов позволяют средства компьютерного управления, визуализации информации, контроля и сопровождения целей.

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Развитие компьютерных технологий также позволяет радарам самолётов быть гораздо более гибкими, чем они были раньше. В предыдущем поколении самолеты имели тенденцию фокусироваться на земле или воздухе для своих радаров, при этом радары теряли значительные функциональные возможности при переключении между режимами.

Отмечена важность оснащения самолётов радарами с АФАР. Дополнительно автор говорит, что в ряде случаев модернизация радаров позволяет относительно эффективно эксплуатировать и самолёты 3-го поколения. В качестве примера приведены МиГ-21.

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Самолеты 4-го поколения, не являющиеся стелсами, всё ещё занимают значительное место на поле битвы. Они сходят с производственной линии, но всё же остаются достаточно востребованными. Например, Россия строит Су-35 и МиГ-35 для иностранных заказчиков. Есть вероятность, того, что самолёты 4-го поколения мы увидим в небе и в 2050-е годы.