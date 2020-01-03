Войти
ТАСС

Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году

1052
5
0
Су-35С
Су-35С.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как сообщили в Минобороны РФ, среди них новые и модернизированные летательные аппараты

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В 2020 году ВВС Воздушно-космических сил (ВКС) получат около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов. Об этом в среду сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2020 году ВВС Воздушно-космических сил получат около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в 2019 году ВВС получили новейшие военно-транспортные самолеты Ил-90МД-90А, многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, транспортные вертолеты Ми-26Т и другие типы летательных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-26
Ми-26Т
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.08.2019
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
18.12.2014
Россия впервые опередила США по выпуску боевых самолетов
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
29.12.2012
На южных рубежах
5 комментариев
№1
03.01.2020 20:50
Цитата, q
По данным Минобороны, в 2019 году ВВС получили новейшие военно-транспортные самолеты Ил-90МД-90А, многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, транспортные вертолеты Ми-26Т и другие типы летательных аппаратов.

А по отдельности сколько? вроде уже не военная тайна и можно поштучно перечислить...
Су-35 -10 ед
Су-30СМ -
Су-34  -
МиГ-35 -
Як- 130 -
0
Сообщить
№2
03.01.2020 20:59
Ну с Ми-28 и Ка-52 разобрались, длинные контракты есть\обещаны.

Су-34 новый контракт обещан еще и в М варианте. Возможно, будут короткие контракты на поддержание трусов.

Су-57  примерно повторяет темп СУ-35 - десять самолетов в год в среднем.

Су-30СМ1 якобы существует, видимо конкурирует за бюджет.

Су-35 тихо.

МиГ-35 никому не уперся.
0
Сообщить
№3
04.01.2020 14:20
Почему бы микояновцам не разработать однодвигательный легкий истребитель. Спрос в мире боьшой.
0
Сообщить
№4
04.01.2020 14:50
Цитата, ID: 19360 сообщ. №3
Спрос в мире боьшой.

Ну так пусть ищут инвестора и разрабатывают, кто им запрещает.
0
Сообщить
№5
04.01.2020 14:57
Цитата, ID: 19360 сообщ. №3
однодвигательный легкий истребитель. Спрос в мире боьшой.
Например...? Сколько в мире закупается самолётов класса JAS-39, JF-17, "Tejas"? Т.е. настоящих легких истребителей. Американские однодвигательные F-16 и F-35 - это уже не лёгкие машины.
Если бы спрос был, подозреваю что "сухие" сделали бы такой самолёт ещё наперёд мигарей.
Во вторых, лёгкие истребители, в настоящее время, по большей части выполняют функцию ударников, т.к. в воздушном бою их серьёзно превосходят тяжелые машины. Для первой задачи, нас уже есть  подходящий кандидат - БЛА "Охотник".
Ну и наконец, лёгкий или средний истребитель, весьма вероятно будет создан в формате самолёта короткого взлёта и вертикальной посадки. Но этим традиционно у нас занимается ОКБ им Яковлева, а не МиГ.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 14:57
  • 5
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 04.01 14:27
  • 96
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 04.01 14:27
  • 17
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 04.01 13:06
  • 11
В Польше: Путин проигрывает войну за историю
  • 04.01 12:59
  • 2
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 04.01 12:09
  • 39
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 04.01 09:58
  • 20
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 04.01 09:27
  • 10
Автомат Калашникова XXI века
  • 04.01 02:30
  • 2
Первый комплект С-350 "Витязь" доставят в войска в январе 2020 года
  • 03.01 23:55
  • 31
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 03.01 23:41
  • 9
С Новым 2020 годом!
  • 03.01 23:38
  • 1
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
  • 03.01 23:25
  • 1
В Балтику перебросят «охотников на акул»
  • 03.01 23:05
  • 1
Российские десантники стали в пять раз быстрее
  • 03.01 21:38
  • 6
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов