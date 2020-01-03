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Военно-промышленный курьер

Новый год начался для строителей космодрома Восточный с хорошей новости

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Источник изображения: vpk-news.ru

Строителей космодрома Восточный ожидает повышение зарплаты. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24». Дмитрий Рогозин заявил, что этот вопрос он обсуждал с президентом и получил поддержку.

«Главгосэкспертиза совместно с «Роскосмосом» и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы прежде всего люди получили достойную заработную плату», — пояснил Рогозин.

По его словам, «Роскосмос» не заинтересован в удорожании стройки, поскольку «бюджетных денег больше не будет».

«Но расценки должны быть, конечно, разумными. Когда с 2014 года они не менялись и когда, например, зарплата рассчитывается из 14 тысяч рублей для строителя на Восточном, слушайте, - это ничего не построишь никогда», - цитирует ТАСС главу «Роскосмоса».

Сейчас на Восточном строится вторая очередь космодрома под старты ракет-носителей «Ангара». Ранее стало известно, что строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в Амурской области выполнено на 30%. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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