Новый год начался для строителей космодрома Восточный с хорошей новости

Строителей космодрома Восточный ожидает повышение зарплаты. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24». Дмитрий Рогозин заявил, что этот вопрос он обсуждал с президентом и получил поддержку.

«Главгосэкспертиза совместно с «Роскосмосом» и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы прежде всего люди получили достойную заработную плату», — пояснил Рогозин.

По его словам, «Роскосмос» не заинтересован в удорожании стройки, поскольку «бюджетных денег больше не будет».

«Но расценки должны быть, конечно, разумными. Когда с 2014 года они не менялись и когда, например, зарплата рассчитывается из 14 тысяч рублей для строителя на Восточном, слушайте, - это ничего не построишь никогда», - цитирует ТАСС главу «Роскосмоса».

Сейчас на Восточном строится вторая очередь космодрома под старты ракет-носителей «Ангара». Ранее стало известно, что строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в Амурской области выполнено на 30%.