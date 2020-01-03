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Российская газета

Испытания новой артиллерии РФ впервые показали на видео

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На полигоне под Нижним Новгородом проходят испытания трех новейших артиллерийских систем для ВМФ и Сухопутных войск России. Видео тестовых стрельб опубликовал телеканал "Звезда".

Дальность стрельбы универсальной корабельной артустановки до 20 километров, а точность такая, что на испытаниях она сбивает ракеты.

- При стрельбе по площадям в систему управления приходится  вводить разброс, иначе снаряды попадают в одну точку, - рассказал конструктор корабельных артустановок ЦНИИ "Буревестник" Николай Комов.

Самоходную зенитную установку "Деривация за боевые возможности уже прозвали "убийцей дронов". 57-миллиметровое орудие делает 120 выстрелов в минуту и способно поражать цели, движущиеся со скоростью до 500 метров в секунду. Оптико-электронная система наведения работает в пассивном режиме,  не выдавая себя. На тестах "Леривация" стреляет на ходу и на плаву, по земле и воздуху.

- Точность "Деривации" позволяет сбивать беспилотники на дальности свыше трех километров. Ни одна другая артиллерийская система на это не способна. Конечно, дроны можно поражать и ракетами, но их стоимость существенно превосходит цену 57-мм боеприпаса, - рассказал начальник отделения разработки вооружений "Буревестника" Александр Савиных. Испытания самоходки планируется завершить в 2020 году, далее на ее базе может быть создан зенитный робот с искусственным интеллектом для защиты крупных промышленных объектов.

Третье детище ЦНИИ - самоходный 82-мм миномет "Дрок" - продолжение знаменитой "цветочной" серии отечественной артиллерии. Оружие размещено на броневике, цифровая система управления огнем защищена от помех.

- Для ведения огня экипажу не требуется выходить из защищенной капсулы. Достаточно остановиться на несколько секунд, - рассказал главный конструктор направления Илья Чупин.


Антон Валагин

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