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Газета.ru

Подарок от Ким Чен Ына: Трамп ответил на новые угрозы КНДР

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Сеул призвал КНДР отказаться от испытания нового стратегического оружия

Мировая общественность призвала лидера КНДР Ким Чен Ына не проводить испытания нового стратегического оружия - о чем северокорейский лидер заявил накануне. В этой связи глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на выполнение данных ему лидером КНДР обещаний. Власти Южной Кореи подчеркнули, что такие заявления и действия Пхеньяна не будут способствовать продолжению переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на выполнение данных ему лидером КНДР Ким Чен Ыном обещаний - так американский президент отреагировал на заявление северокорейского политика о продолжении разработки стратегического оружия.

Президент США добавил, что считает Ким Чен Ына человеком слова и надеется получить от него в подарок восточную вазу, передает РИА «Новости».

Ранее Ким Чен Ын по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет прекращена, и в скором времени пообещал показать миру свое новое стратегическое вооружение.

В ответ на это представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Сан Мин подчеркнул, что такие заявления и действия Пхеньяна не будут способствовать продолжению переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

«Правительство Южной Кореи надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре», - указал представитель Южной Кореи.

Накануне Ким Чен Ын потребовал от военных и дипломатов подготовить «наступательные меры» для защиты безопасности и суверенитета страны. По его словам, подобные решения следует принять в соответствии со сложившейся ситуацией.

Поручения глава КНДР раздал северокорейским чиновникам на пленуме ЦК ТПК, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, в ходе заседания Ким Чен Ын также всесторонне и структурно проанализировал актуальные вопросы государственного управления и экономического развития страны.

«Ким Чен Ын наметил конкретное направление борьбы и практические пути для достижения радикального перелома в развитии экономики страны и улучшении жизни народа», - передает ЦТАК.

Кроме того, лидер Северной Кореи отметил необходимость рационального приведения в порядок системы «экономической работы и установления железной дисциплины» для немедленного исправления серьезной ситуации в важнейших отраслях промышленности.

«Он еще раз подчеркнул, что нужно вести интенсивную борьбу с антисоциалистическими и несоциалистическими проявлениями, расширять работу общественных организаций трудящихся, укреплять моральные принципы в масштабах всего общества», - резюмирует агентство.

Ограничения, которые были введены против КНДР в октябре 2017 года после ядерных испытаний, серьезно подорвали и без того неэффективную экономику этой страны. В Пхеньяне уже отмечали, что требуют скорейшего снятия санкций, которые затрагивают торговлю, банковские операции, а также сферу энергетики. Россия - как и страны ЕС и США - придерживается санкционного режима.

Стоит отметить, что КНДР приостановила проведения ядерных испытаний, а также закрыла один из ядерных полигонов на северо-востоке страны. Это произошло по итогам первого саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года.

В то же время единственным серьезным шагом США навстречу КНДР было временное прекращение масштабных учений с Южной Кореей у границ страны.

В октябре Вашингтон и Сеул впервые за полгода провели совместные морские военные учения. До этого учения такого уровня проводились в мае 2018 года.

Как ранее отмечали в беседе с «Газетой.Ru» бывшие дипломаты, занимавшиеся проблематикой КНДР, лучшим шагом для США стало бы дипломатическое признание КНДР. Такой шаг помог бы улучшить ситуацию и заставил бы Пхеньян пойти на ответные шаги.

Во время недавнего визита главы МИД России Сергея Лаврова в КНДР госсекретарь Майк Помпео заявил, что в некоторых вопросах по северокорейской стороне взгляды России и США совпадают, по его словам, американская сторона довольна тем, как Россия имплементирует санкции против КНДР.

Как отмечают американские СМИ, определенную надежду на переговоры Вашингтона и Пхеньяна дает личное отношение Трампа к Ким Чен Ыну. Между лидерами некотрая личная симпатия: в августе 2018 года в своем Twitter Трамп охарактеризовал отношения между ним и Кимом как «теплые».


Рафаэль Фахрутдинов

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